Devastación y dolor en el mundo del deporte profesional por muerte de Bryant

Houston (EE.UU.), 26 ene (EFE).- El mundo del deporte profesional estadounidense se encuentra devastado tras darse a conocer el fallecimiento esta mañana del exescolta de Los Angeles Lakers Kobe Bryatn, quien junto a otras cuatro personas sufrió un accidente en su helicóptero en el área de Calabasas (California).

De inmediato, personalidades del deporte, el cine y la música reaccionaron a través de las redes sociales para mostrar su dolor por la muerte de Bryant, de 41 años.

El defensivo de los Texans de Houston, JJ Watt, en Twitter escribió: 'No puede ser verdad. Simplemente no puede ser. Verdaderamente terrible. Descansa en Paz Kobe'.

El exescolta de los Spurs de San Antonio, el argentino Manu Ginóbili, expresa todo el dolor con una sola palabra: 'Devastado'.

Otros jugadores y exjugadores de la NBA también han comenzado a ofrecer sus pensamientos por la tragedia ocurrida con la muerte de Bryant, la que califican de 'desoladora'.

El ala-pívot de los Cavaliers de Cleveland, Kevin Love se expresa con un 'Por favor no. Por favor Dios, no. No puede ser verdad'.

El exalero Paul Pierce, de los Celtics de Boston escribe: 'Esto no es real en este momento'.

Otra exestrella que se enfrentó a Bryant, el exescolta de los Heat de Miami y de los Bulls de Chicago, Dwayne Wade, reaccionó en su cuenta de Twitter con la expresión de '¡Nooooooooooo Dios por favor No!'.

El exescolta de los Bulls de Chicago Scottie Pippen, que hizo historia junto a Michael Jordan, admite que se encuentra sin palabras para expresar lo que siente.

'Estoy atónito. Las palabras ni siquiera pueden acercarse a describirlo. Solo un día increíblemente triste y trágico', escribe Pippen.

El base de los Wizards de Washington se expresa con cuatro signos de interrogación '????'.

El alero Paul George, de Los Angeles Clippers, pide que no se juegue hoy la jornada de la NBA en memoria de Bryant.

Por su parte el dueño de los Mavericks, Mark Cuban, escribe: 'Maldición. RIP Mamba. Que tu memoria sea una bendición'.

La presentadora de televisión Ellen DeGeneres asegura que como todos estaba desolada por las noticias que había conocido sobre la muerte de Bryant.

'Como todos, estoy sorprendido y entristecido por las noticias sobre Kobe Bryant. Mi corazón está roto por su esposa y su familia', escribe en su Twitter.

El pívot camerunés de los Sixers de Filadelfia Joel Embiid asegura que 'Hombre, ni siquiera sé por dónde empezar. Empecé a jugar al baloncesto por KOBE después de ver las Finales del 2010. Nunca antes había visto el baloncesto y esa Final fue el punto de inflexión de mi vida. QUERÍA SER COMO KOBE. ¡Estoy tan abrumado ahora mismo!. LEYENDA RIP'.

El cantante hispano Bruno Mars, que ha actuado en varios Super Bowls, también expresó su sentimiento al conocer la trágica muerte de Bryant, quien viajaba con su hija Gianna, de 13 años, que fue otra de las fallecidas.

'Kobe era un superhéroe de la vida real en esa cancha y estoy seguro de que era uno de su familia. Enviando amor y oraciones a ellos. Esto es desgarrador'.

La base Chloe Jackson de la WNBA también recuerda al figura de Bryant y lo que significó para el mundo del baloncesto.

'Nunca olvidaré este momento. Tu impacto en el juego, tu impacto en los deportes. Una inspiración, una leyenda, un icono, la Cabra.RIP Kobe', escribe Jackson.

El empresario y productor cinematográfico Robert Iger, máximo responsable de la compañía Walt Disney, también dio a conocer su pesar por la muerte de Bryant.

'Hoy @WaltDisneyCo lamentamos la trágica pérdida de @kobebryant ... un gigante en el deporte y una persona tan llena de vida. Terribles noticias y tan difíciles de procesar ...', destaca Iger.

Junto a Watt otros jugadores estelares del mundo del deporte de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) como los mariscales de campo Tom Brady, Brett Favre y Patrick Mahomes también han expresado a través de las redes sociales su desolación por la muerte de Bryant.

'@TomBrady: 'Ya te extrañamos Kobe ????????????'', escribe el mariscal estelar de los Patriots de Nueva Inglaterra.

Favre, exmariscal de los Packers de Green Bay y miembro del Salón de la Fama señala en su Twitter: 'Noticias increíblemente tristes sobre @kobebryant Oraciones y condolencias a su familia. #RIPMamba ?? ??'.

Mientras que el joven Patrick Mahomes II, que será el mariscal de campo titular con los Chiefs de Kansas City en el Super Bowl LIV, que se va a jugar el próximo domingo, en Miami, contra los 49ers de San Francisco, también muestra su tristeza.

'@PatrickMahomes

Hombre, no Kobe ... ¡Oraciones a su familia y amigos! #RIPMamba'. EFE