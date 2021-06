Di Lorenzo, el 'azzurro' en el destino

Andrea Montolivo

Roma, 24 jun (EFE).- La camiseta 'azzurra' que Giovanni Di Lorenzo llevará como titular el próximo sábado en Wembley en los octavos de final de la Eurocopa de Italia contra Austria está en el destino del lateral toscano, que llevó ese color en su etapa en el Empoli y en el Nápoles y que también llamó Azzurra a su hija.

'Mi hija se llama Azzurra. El azul es un color que, entre Empoli, Nápoles e Italia, marcó mi vida', aseguró este jueves Di Lorenzo, quien compareció en rueda de prensa en el centro técnico de Coverciano, a dos días del partido más importante de su carrera.

Nacido en Ghivizzano, un pueblo de 5.000 habitantes en Toscana (centro), Di Lorenzo se afirmó en el fútbol profesional con el Empoli, un club cuya camiseta es azul y blanca, y fichó en 2019 por el Nápoles, que también tiene elástica azul.

Anteriormente, jugó en el Matera, en el sur de Italia, también con camiseta azul y sus buenas prestaciones en el carril derecho, su capacidad de jugar por la derecha y la izquierda y hasta de central le permitieron llegar a vestir la elástica 'azzurra' más deseada, la de la selección absoluta italiana.

El seleccionador Roberto Mancini le dio confianza por primera vez en 2019 y le agregó a la lista definitiva de los 26 convocados para la Europa, en la que ya jugó dos partidos.

Remplazó a Alessandro Florenzi en el duelo inaugural contra Turquía, cambiando el ritmo de Italia y favoreciendo la goleada 3-0, y fue titular en el segundo, ganado con el mismo resultado a Suiza.

Con Florenzi que sigue tocado, con problemas musculares en una pantorrilla, Di Lorenzo es el favorito para jugar de titular este sábado en Wembley contra Austria, en el partido más importante de su vida.

'En cinco años cambió prácticamente todo en mi vida. Me había quedado sin equipo, pero no me rendí y ahora disfruto de esta experiencia fantástica', contó Di Lorenzo, que al comienzo de su carrera solía jugar de delantero y estaba apodado 'Batigol', en honor al argentino Gabriel Batistuta.

Su camino en la Eurocopa está siendo acompañado por su pueblo, en el que sus aficionados han montado una pantalla en la plaza principal para seguirlo.

'En mi pueblo han montado una pantalla en la plaza, están todos ilusionados por esta Eurocopa. Hablo a menudo con mi hermano Diego, tiene cuatro años más que yo, y tenemos un vínculo particular. Si he superado los momentos más difíciles de mi carrera, el mérito es de algunas personas, y él está entre ellas', aseguró.

Italia fijó este jueves su último entrenamiento en Coverciano previo al viaje a Londres, previsto este viernes con un vuelo chárter que llegará a Inglaterra en torno a las 12.00 locales.

Mancini apostará por Di Lorenzo de titular en el carril derrecho, con Leonardo Bonucci y Francesco Acerbi en la zaga y Leonardo Spinazzola en el lateral izquierdo.

Queda por resolver la duda sobre el volante que acompañará a los innegociables Jorge Frello 'Jorginho' y Nicoló Barella, que será uno entre Manuel Locatelli y Marco Verratti.

En el tridente ofensivo jugarán Lorenzo Insigne, Domenico Berardi y Ciro Immobile.

Italia, que lleva once victorias consecutivas sin recibir goles, se quedará apenas 36 horas en tierras inglesas y regresará a Coverciano dos horas después de que termine el partido de Wembley.

De avanzar ante Austria, con la que Italia está invicta en partidos oficiales, con diez victorias y tres empates en 13 precedentes, los 'azzurri' se cruzarán en cuartos de final con el ganador del Bélgica-Portugal. EFE