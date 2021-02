Didac Costa:'Los últimos días pesan mucho; parece que esto no se acaba nunca'

Redacción deportes, 8 feb (EFE).- El español Didac Costa, patrón del 'One Planet One Ocean' se mantiene en la vigésima posición de la general y esta mañana ha explicado que, 'después de tantos días en el mar, los pocos que faltan se hacen muy pesados, parece que no esto no acaba nunca'.

A 1,380 millas (2.550 km) de la meta de Les Sables d' Olonne y tras cruzar el archipiélago de las Azores por el Oeste, navega a unos 9-10 nudos (16 a 18 km/h) con viento del Oeste de 22 nudos (42 km/h).

Indica que, 'navego con tranquilidad y voy más lento para dejar pasar una borrasca que llega desde el Norte y esta noche ya voy a ir más rápido Ahora hay viento de 20-25 nudos (38 a 48 km/h)y algo de oleaje, por esto voy con precaución'.

'Mas o menos solo queda apenas una semana y tengo ganas de llegar. Ayer vi que tenía un golpe en el timón de babor, pero aguanta bien. La verdad es que la motivación por llegar aumenta cuando te queda podo', ha reconocido.

Desde la mitad de la travesía del Océano Indico le empezó a fallar el anemómetro del mástil. ' el mayor problema es que el piloto automático con el viento y tengo que vigilar mucho ya que si el anemómetro falla, el piloto automático puede variar de rumbo y provocar problemas', ha concretado Costa.

Está recibiendo muchos menajes de apoyo que el dicen que esto ya está en su final. Costa considera que, 'aún quedan bastante dias y puede parecer que ya has llegado por los ánimos de la gente, pero aún falta y tengo que estar aún muy concentrado'.

Para él, 'lo mejor de la llegada es ya no voy a tener que pensar en estrategias, ni en velas, ni en el barco. Me apetece llegar para desconectar de todo y poder ver a la familia y a los amigos'.

Este actual ritmo lento de navegación puede retrasar su llegada, prevista en estos momentos para el viernes día 12, en unas 24 horas. Aún con once competidores navegando tras catorce llegadas y ocho abandonos, los siguientes en cruzar la meta, el miércoles, día 10, entre las 16:00 y 23:00 horas, serán el francés Arnaud Boissieres(La Mie Câline-Artisans Artipôle) y el japonés Kojiro Shiraishi (DMG MORI - Global One). EFE

