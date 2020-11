Diecisiete países participan en la edición 'más complicada' de Fira Loop

Barcelona (España), 16 nov (EFE).- El cambio climático, el confinamiento y la guerra son algunos de los temas que abordan las 32 obras procedentes de 17 países que participan en Fira Loop Barcelona, la feria de videoarte que celebra a partir de mañana su edición 'más complicada', según sus directores.

El cofundador y codirector de Loop, Carlos Duran, ha señalado este lunes en rueda de prensa que organizar una feria 'con la incertidumbre de la pandemia ha sido muy difícil', pero finalmente se ha optado por un formato híbrido, que combina la exposición presencial con la muestra en línea.

'El videoarte es un género que permite la versión 'on line', pero es también una forma de expresión artística que, cada vez más, supera la simple pantalla, por eso hemos querido mantener la muestra presencial', ha añadido el comisario y director de Fira Loop, Aurelien Le Genissel.

De las 32 obras que se podrán ver en la web de la feria hasta el 26 de noviembre, dieciséis estarán expuestas de forma presencial en Loop Salon del Museo de Historia de Cataluña, del 17 al 19 de noviembre.

Entre ellas se encuentran las tres que forman parte de Focus Beirut, un sección especial, comisariada por Amira Solh, que presenta una selección de galerías de la escena artística de la capital libanesa después del desastre del 4 de agosto, cuando una descomunal explosión en el puerto de la ciudad desató una ola de protestas.

Las otras trece piezas han sido elegidas por 'criterios comerciales de los galeristas', pero todas tienen en común que 'son obras realizadas en general antes de la pandemia, que ahora tienen una nueva lectura', según Le Genissel.

El título de la exposición 'Tales From an Old Word' hace referencia a la serie 'Tales From the Loop' y 'se presenta como una visión actualizada y contemporánea de los problemas esenciales de un mundo caducifolio -del mundo antes de Covid-19- desde la perspectiva del videoarte'.

'Caduco, no porque los desafíos no sean los mismos, no porque el mundo mismo haya cambiado -aclara Le Genissel-. Los que han cambiado somos nosotros. Lo que ha cambiado es nuestra mirada a las cosas. Las mismas imágenes ya no revelan lo mismo que en febrero de 2020. Las obras resuenan en otro contexto, en un momento posterior'.

En opinión del miembro del comité de selección, Jean-Conrad Lemaitre, 'vivimos una época difícil, un mundo oscuro sobre el que los artistas pueden poner luz y mostrar el camino'.

Algunos de estos artistas que nos iluminan son Mireia Sallarès y Lúa Corderch, que ha ganado el Premio de Videocreación 2020, según ha anunciado la directora general de Creación de la Generalitat, Rosa Tubau.

Completa la programación de Fira Loop una serie de charlas y conferencias agrupadas bajo el nombre de Loop Talks, que se emitirán en línea y que este año tratará temas relacionados con la conciencia ambiental y la convivencia entre especies, al tiempo que abordará las reflexiones sobre el medio del vídeo y el papel de las instituciones en la era de los virus. EFE