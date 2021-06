Diego Llorente agradece el apoyo en su peor momento

Las Rozas (Madrid), 12 jun (EFE).- Diego Llorente, central español del Leeds, agradeció el apoyo que recibió en el peor momento de su carrera, cuando le comunicaron que sufría coronavirus y se complicaba su presencia en la Eurocopa, sintiendo el respaldo de la Federación y de todos sus compañeros, que le recibieron con un pasillo entre aplausos.

'Agradezco a todas las personas que estos días han estado pendientes de mi estado. En primer lugar al presidente Rubiales que fue la primera persona que me llamó camino de mi casa en la ambulancia y ha estado pendiente hasta el último test y el falso positivo', manifestó en rueda de prensa.

'A Luis Enrique y el cuerpo técnico que ha seguido mi evolución en días difíciles para mi y a todos mis compañeros que me dieron el recibimiento que necesitaba, tras días duros para mí y mi familia. Ha sido especial y habla del nivel de unión que tenemos en la selección. Es muy valioso', añadió.

Lo vivido en la concentración de la Ciudad del Fútbol por la selección tras el positivo de Sergio Busquets, resaltó Diego Llorente que hace más fuerte a un grupo que ya estaba unido para pelear por la Eurocopa. Jamás olvidará el recibimiento que le dieron sus compañeros en su regreso.

'Con el tiempo son de esas cosas que no se olvidan y que incluso las valoras aún más. Es un signo que dice la unión que tenemos han sido días difíciles para todos, desde el primer positivo con Busi, todo el equipo ha estado muy unido. Dentro de lo que es la ciudad deportiva sabemos la unión que hay. Será uno de los días más especiales por todo lo que ha rodeado y ese recibimiento que no me lo esperaba', destacó.

De todas las personas que conforman la selección española, Llorente resaltó una en especial, el doctor Juan Cota, que fue quien le comunicó su positivo y la persona que ha estado día y noche pendiente de su evolución.

'Tengo que hacer especial hincapié en la figura del doctor Cota que ha sido quien más a mi lado ha estado estos días. Fue quien me trasladó la dura noticia de que era positivo y me ha ayudado en este proceso de ver que era falso positivo. Me ha ido diciendo el resultado de las pruebas y le estoy muy agradecido. Es un gran doctor y una magnífica persona que me ha acompañado en este proceso y me ha ayudado', agradeció. EFE