Diego Llorente, segundo positivo de la selección española

Madrid, 8 jun (EFE).- Diego Llorente, defensa de la selección española, ha dado este martes positivo en las pruebas PCR a las que ha sido sometido esta mañana, según anunció la Real Federación Española de Fútbol, que explicó que el futbolista abandonará esta noche la concentración en Las Rozas en un vehículo medicalizado.

'La RFEF lamenta comunicar que el defensa central Diego Llorente ha resultado positivo en los últimos test PRC realizados esta mañana en la concentración de la selección nacional en Las Rozas', anunció a las 00.20 horas el organismo, con lo que se suma al positivo detectado y comunicado el pasado domingo de Sergio Busquets, que también abandonó la concentración para aislarse en su domicilio.

'La concentración de la selección nacional seguirá con todas las rutinas de trabajo establecidas en situaciones de COVID 19. Se mantendrán los entrenamientos personalizadas para continuar con la preparación del Europeo', explicó en el comunicado, después de las pruebas efectuadas esta misma mañana a toda la delegación.

El pasado domingo, sólo Busquets dio positivo. El resto de la delegación dio negativo en los test realizados, al igual que ocurrió el lunes. Este martes, sin embargo, apareció el nuevo positivo de Diego Llorente. La selección española está siendo sometida a pruebas PCR diarias para vigilar si pudieran aparecer nuevos casos.

La Federación no especifica nada más acerca del periodo de baja ni si podrá disputar la Eurocopa Diego Llorente, que, al igual que Sergio Busquets, quedará pendiente de la evolución para ver si puede jugar o no el torneo continental, aunque ambos no estarán en ningún caso disponibles para Luis Enrique en el debut frente a Suecia del próximo lunes en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

Ambos positivos, que pueden ser sustituidos por el técnico si así lo considera oportuno antes del debut, como así permite la UEFA, dejan por ahora en 22 futbolistas la concentración de la selección española para la Eurocopa 2022 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en las que los jugadores siguen confinados y con trabajo individual.

A la vez, la selección española ha creado una burbuja paralela -fuera de la concentración de Las Rozas, aunque sí se ejercitan en esas instalaciones- por si, por eventuales circunstancias como la Covid-19, deben recurrir a algún jugador para suplir a alguno de los 24 convocados por el técnico para la competición continental.

En ella figuran el portero Kepa Arrizabalaga, el defensa Raúl Albiol, los centrocampistas Carlos Soler, Pablo Fornals y Brais Méndez y el delantero Rodrigo Moreno. Además, está previsto que se sumen a ellos varios internacionales españoles sub'21, después de suplir a la selección absoluta en el amistoso de este martes ante Lituania (4-0) en el estadio de Butarque en Leganés.

Los entrenamientos de esos 'reservas' en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas 'continuarán este miércoles a las 11:00 horas a las órdenes de Luis Enrique como respuesta a los contratiempos sufridos en los últimos días', según añadió la Federación Española de Fútbol. EFE