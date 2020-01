Diego Martínez: 'La expulsión es muy rigurosa'

Barcelona, 19 ene (EFE).- El entrenador del Granada, Diego Martínez, elogió a sus jugadores por el partido disputado en el Camp Nou (1-0), si bien lamentó la expulsión 'muy rigurosa' de Germán en el minuto 70.

Pese a la derrota, el técnico gallego se mostró satisfecho con el rendimiento de sus jugadores, aunque echó de menos 'precisión y claridad' en el contraataque para anotar un tanto en el Camp Nou.

'Enhorabuena al Barça por la victoria y a mis jugadores porque han hecho un partido muy organizado. Nos ha faltado precisión y claridad a la contra, pero son partidos de saber defender bien y estar acertado. En este sentido no lo hemos conseguido y hemos encajado un gol', analizó.

Aunque más allá del resultado, a Diego Martínez le molestó la expulsión de Germán: 'Ha sido una expulsión muy rigurosa. Te pueden ganar igual, pero esa acción es bastante rigurosa, porque en el mismo minuto Vidal se ha ido sin tarjeta amarilla. Además acarrea suspensión y para nosotros es muy duro'.

Le dolió al técnico del Granada la doble amarilla del zaguero porque, en su opinión, 'no ha hecho lo suficiente para que le expulsasen con las faltas que se han visto en el partido'.

'Lo que más rabia me da del partido es la expulsión, me duele mucho y además por una expulsión muy rigurosa', insistió, si bien puntualizó que no cree que haya influido en el resultado final porque el Barcelona 'podría haber marcado en once contra once'.

'Lamentablemente es un resultado que hay que asumir. Hemos tenido una organización defensiva muy buena. El palo de Eteki no entró, pero en definitiva el equipo lo ha intentado', zanjó. EFE

