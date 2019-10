Diego Martínez: 'Me siento más orgulloso que nunca de mis jugadores'

Madrid, 5 oct (EFE).- Diego Martínez, técnico del Granada, destacó la reacción de su equipo tras ir perdiendo 3-0 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, en un encuentro que aseguró les servirá 'para crecer' pese a la derrota final (4-2) y por el que se siente 'más orgulloso que nunca' de sus jugadores.

'Salimos disgustados porque si no sacamos un buen resultado a nosotros no nos vale, pero es un partido que nos va a ayudar a crecer como equipo, especialmente el aspecto anímico por levantarte con casta, orgullo y entusiasmo de un 3-0. Lamentablemente no nos llegó para más y pagamos los errores cometidos', dijo en rueda de prensa.

'Me quedo con lo positivo de la segunda parte. El penalti viene por presión alta, nos quitamos presión por perdidas de la primera parte. Lo hemos dado todo, nos hemos dejado el alma, no nos ha llegado pero me siento más orgulloso que nunca de mis jugadores que han demostrado los valores de este Granada que tiene pasión, sabe levantarse en la adversidad y nos va a venir bien porque la temporada va a ser tan exigente como larga', añadió.

Agradeció Diego Martínez el apoyo de una afición 'que se siente orgullosa de su equipo' y por el 'carácter mostrado para levantarse'. Se mostró respetuoso con el colegiado, sin entrar en una polémica con Casemiro. 'Han hecho un gran trabajo y nada ha influido en el marcador. De mi boca no saldrá una crítica'.

El técnico del Granada prefirió hablar de lo futbolístico tras ver la imagen de sus jugadores que servirá para el futuro. 'Queremos crecer como equipo, no miramos más allá antes del Bernabéu ni después y a seguir con nuestro camino que va a ser largo y duro'.

'Lo ocurrido en la primera parte fue por mérito del Real Madrid, es un excelente equipo con grandes jugadores. Peor no pudimos empezar el partido, encajar a los primeros minutos en este estadio y la lesión de Montoro. El Real Madrid fue mejor, nos sostuvo Rui Silva, estuvimos resistiendo y me siento orgulloso de la reacción del equipo en la segunda parte. Fuimos más ganadores en los duelos, tuvimos más verticalidad pero cometimos errores que cuestan caros ante estos equipos tan grandes', sentenció. EFE