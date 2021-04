Diego Martínez pide no dar 'por muertos' al Eibar

Granada, 21 abr (EFE).- El entrenador del Granada, Diego Martínez, vaticinó este miércoles 'una batalla durísima' en cada jugada y en cada balón en el choque que medirá el jueves a su equipo y al Eibar, duelo en el que 'la eficacia' será muy importante porque prevé 'un intercambio de golpes' ante unos rivales a los que no hay que dar 'por muertos' pese a ser los colistas de LaLiga Santander.

'El Eibar es siempre un equipo muy peligroso, lo demuestra las sensaciones que transmite y que fuera de casa ha disputado muy buenos partidos', explicó este en rueda de prensa el técnico, quien recordó que 'históricamente' es un oponente que no se le da bien al Granada.

Añadió que el Eibar es 'un equipo muy intenso' y 'de toda la Primera, al que menos le afecta lo que tiene que ver con el aspecto mental' por lo que 'va a proponer con la misma convicción y determinación' en un choque que será 'tremendamente difícil'.

'La eficacia es muy importante siempre, y ante ellos lo es más', reconoció Diego Martínez, quien calificó los encuentros ante los azulgranas como 'un intercambio de golpes, con ocasiones para los dos equipos'.

El técnico incidió en que el cuadro vasco 'vive muy bien de la segunda jugada' y cuenta con futbolistas 'con desborde, calidad y experiencia', destacando a su técnico, José Luis Mendilibar, porque es 'un entrenador con una trayectoria magnífica por dilatada, sólida y consistente'.

'Lo que ha hecho (Mendilibar) en los últimos años tiene un mérito brutal, que nadie los dé por muertos. Es de los pocos equipos ante el que sabes lo que te vas a encontrar, cada balón y cada jugada van a ser una batalla durísima', dijo.

Afirmó que van a disputar 'cuatro partidos en once días', pero que si no se han quejado 'en todo el año' no lo van a hacer ahora cuando queda 'un mes de competición'.

'Somos el equipo con menos media de descanso en toda la competición, y eso desde la jornada 1. Por eso tiene sentido cuando halago tanto a mis jugadores porque el esfuerzo que están haciendo es titánico', agregó.

Pidió 'poner el foco en los ocho últimos partidos' que les quedan para cerrar 'un año extenuante' y en la 'posibilidad de hacer 42 puntos', y advirtió que aún no han cerrado la permanencia porque 'en fútbol la virtualidad no existe'.

Sobre su continuidad o no en el Granada la próxima temporada, explicó que ha sido 'muy claro desde el principio' y repitió lo que ha dicho 'al club'.

'Una vez que finalice la temporada, asentaremos las emociones, lo analizaremos todo fríamente y a partir de ahí tomaremos la decisión oportuna. Ni hay novedades ni las va a haber', afirmó. EFE

1010231