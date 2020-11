Diego Milito anuncia que en diciembre dejará la Secretaría Técnica del Racing

Buenos Aires, 22 nov (EFE).- Diego Alberto Milito comunicó este domingo que dejará de ser el secretario técnico del Racing tras las elecciones en el club de Avellaneda previstas para el próximo 20 de diciembre.

'Tomé la decisión de no continuar, a partir de la próxima gestión, siendo el Secretario Técnico del club. El motivo es muy simple: no comparto el modelo del club ni las ideas del presidente', señaló el ídolo racinguista en un video publicado en su cuenta de Instagram.

'No tengo nada personal ni contra de Víctor Blanco (El presidente). Simplemente elige un modelo de proyecto que no comparto, pero tiene la potestad de elegir los lineamientos hacia donde quiere llevar al club', añadió el exfutbolista de Génova e Inter, en Italia, y del Real Zaragoza español.

'Esta situación viene desde hace un tiempo. Me involucré hace tres años para tratar de persuadir y mostrar un camino diferente, el de la profesionalización de un área fundamental. Creo que ha sido exitoso', aclaró Milito, que asumió esa función en 2017 tras su retirada como futbolista.

'Lo que debemos discutir son modelos, ideas y proyectos. Intenté convencer al presidente de dejar atrás viejas políticas, esas de las chicanas, desestabilización, operaciones que son autodestructivas e innecesarias para nuestro club. Yo pretendo otro club: el de la evolución, la tecnología, equipos de trabajo, buena comunicación y vinculación con el mundo. Que la inversión no sea considerada un gasto', aclaró sobre su decisión.

'¿Por qué comunicarlo ahora, en la previa de un partido tan importante? Lo pensé toda la semana y dije: Los momentos no se eligen, suceden, y yo soy transparente y no especulo con un resultado deportivo. Mi salida está lejos de ser por uno, dos o tres resultados adversos. Mi compromiso con el club, jugadores y con este cuerpo técnico y con estos jugadores estará hasta el final', agregó con respecto al momento, unos días antes del partido de ida ante el Flamengo de los octavos de final de la Copa Libertadores.

'Lejos estoy de fomentar la desunión, todo lo contrario. Lo he demostrado desde mi vuelta como jugador en 2014, adhiriendo y fomentando el 'Racing Positivo' a cada paso, porque más allá de las diferencias, siempre hay que ayudar al club. No olviden nunca que lo mejor que tiene Racing es su gente. Les pido que no hagamos quilombo y que sigamos todos unidos hasta el final apoyando el equipo. Dejemos todo por los colores y por el sueño que todos tenemos, la Copa Libertadores', finalizó. EFE