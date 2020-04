Diego Schwartzman: 'Veo muy difícil que se retome el circuito este año'

Buenos Aires, 26 abr (EFE).- El tenista argentino Diego Schwartzman expresó que difícilmente se pueda jugar este año en el circuito a causa de la pandemia del coronavirus que puso en pausa el calendario de la ATP.

“Hay muy poca información de cuándo se va a retomar el circuito. Al principio la comunicación fue muy mala por parte de la ATP sobre las cancelaciones, creo que también los agarró desprevenidos. Veo muy difícil poder jugar este año”, señaló 'El Peque' en una entrevista con TNT Sports.

“No sé si lo más sano ya sería que nos digan que el año está perdido, cada 15 días nos vamos enterando de que se atrasa el circuito un tiempo más. El tenis se juega cada semana en un país diferente, no es fácil de retomar”, agregó el actual número 13 de la clasificación mundial.

Con respecto a la propuesta que lanzó el suizo Roger Federer de unificar el comando del tenis mundial al fusionar la ATP y WTA, Schwartzman sostuvo: “Para mí sumaría mucho tener una única federación. Creo que hoy el tenis está administrado en varios lugares y creo que si las mujeres y los hombres pudieran venderse de la misma manera sería beneficioso”.

“El problema del tenis es que está muy mal distribuida la plata que genera. No puede ser que alguien que está en los 100 del mundo no pueda vivir del deporte o no pueda disfrutar de viajar con su entrenador”, profundizó en su análisis de la realidad del deporte a nivel global.

Con respecto a las apuestas y el tenis, el tenista argentino que cumple la cuarentena en Buenos Aires reflexionó: “Las casas de apuestas están muy metidas hoy en el deporte y son lo peor que pueden hacer, desprestigian la práctica deportiva', argumentó.

Sobre el mismo tema Schwartzman cree que 'por más que el tenis esté muy mal distribuido no te da derecho a arreglar un partido. Tengo muy buena relación con Nicolás Kicker, lo que no quita que crea que lo que hizo estaba mal y por suerte puede volver después de haberse dado cuenta de sus errores”.

Finalmente, el mejor tenista de la ATP en el último tiempo habló de los jugadores o exjugadores del circuito, de su país y otras nacionalidades, con los que ha sentido mayor afinidad.

“Si bien (Juan) 'Pico' Mónaco me apadrinó y lo siento como un hermano, siempre miré mucho a David Ferrer. Intenté sacar la mayor cantidad de cosas de él porque tenemos características parecidas. La relación con Dominic Thiem viene porque tenemos casi la misma edad y hemos entrenado mucho juntos. Además se ha rodeado mucho de latinos en su equipo, en los torneos pasamos mucho tiempo juntos”, concluyó. EFE