Diez equipos jugarán en la primera liga femenina de fútbol de R.Dominicana

Santo Domingo, 3 dic (EFE).- La República Dominicana, país entregado al béisbol, inaugurará con 10 equipos el próximo fin de semana su primera liga femenina de fútbol, cinco años después de crear el primer campeonato profesional masculino de este deporte.

La liga femenina nace con 10 equipos y con el propósito de que, con el tiempo, se logre profesionalizar, informó este martes a Efe el director de desarrollo técnico de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol), Jorge Allen Bauger.

Las directrices de la FIFA para impulsar el fútbol femenino alentaron a los directivos de Fedofútbol a conformar esta liga femenina, que fue presentada oficialmente este lunes.

'Ellos (FIFA) están claros de que ya se llegó al tope que se puede llegar en el masculino y le están dando muchísima importancia al fútbol femenino', explicó Bauger.

A juicio de la Fedofútbol, era necesario tener una liga femenina, pues antes se hacían torneos muy esporádicos, de un mes o de dos fines de semana, y 'al final, el desarrollo y éxito de cualquier deporte, de cualquier actividad se logra practicándolo constantemente'.

El fútbol masculino en República Dominicana ya ha alcanzado la categoría profesional y acaba de concluir la quinta edición de su liga, en la que participan 11 clubes.

'Si hay diez ligas profesionales femeninas en el mundo, es mucho y a eso es lo que queremos llegar con este proyecto', dijo Bauger.

Los 10 conjuntos que estarán en disputa desde el venidero fin de semana son el Rodomen FC, 5 de Abril, Unión Vida Para Niños, Asofutsado, Bob Soccer School, Garrincha FC, Deportivo Claret y UNPHU, Cibao FC y Delfines del Este.

'Intentamos que los equipos fueran los mismos que los de la confederación masculina, pero todavía no todos los que conforman la liga dominicana de fútbol tienen equipos femeninos', explicó Bauger.

De los clubes masculinos, solo el Cibao FC y los Delfines del Este cuentan con divisiones de ambos sexos.

Como todavía la liga no es profesional, no han llegado patrocinadores, las jugadoras no percibirán un sueldo establecido y el directivo desconoce si los equipos ofrecerán algún tipo de viáticos a las futbolistas.

Los costos de arbitraje, premios, acondicionamiento de canchas y logística se están cubriendo con fondos del programa internacional FIFA Forward, con el que se trata de impulsar el fútbol femenino.

El partido inaugural de la liga femenina se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo este sábado entre Bob Soccer School y Delfines del Este a partir de las 16.00 hora local (20.00 GMT), duelo que será transmitido en internet a través de la plataforma Fedofútbol Go de manera gratuita para todo el público. EFE