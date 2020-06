Diez trabajadores de una ONG secuestrados en Níger por hombres armados

Niamey, 25 jun (EFE).- Diez trabajadores de una ONG local fueron ayer secuestrados por un grupo de hombres armados en la localidad rural de Torodi, a unos 60 kilómetros al oeste de Niamey en dirección a Burkina Faso, según dijeron a Efe fuentes de la oficina de la ONU para asuntos humanitarios (OCHA).

Los diez secuestrados trabajan para la ONG 'Apis', en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, y se encontraban en una actividad de distribución de víveres entre la población de Bossey-Bangou, perteneciente a Torodi.

Los secuestradores, de filiación desconocida, llegaron al lugar en motocicletas y obligaron a los trabajadores de Apis a irse con ellos apuntándolos con sus armas.

Además, robaron buena parte de los víveres destinados a los habitantes de Bossey-Bangou.

La fuente sostuvo que no hubo que lamentar pérdidas humanas en la operación, y que desde su desaparición, los secuestrados no han dado señales de vida; por su parte, el gobierno de Niamey no ha hecho el menor comentario sobre la toma de rehenes.

Esta zona del oeste de Níger, fronteriza con Mali y Burkina Faso, se enfrenta desde 2017 a una serie de ataques terroristas que han causado decenas de muertos y miles de desplazados internos. EFE