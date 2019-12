Dimite director de Migración Colombia, clave para atender el éxodo venezolano

Bogotá, 8 dic (EFE).- El director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, quien ha sido pieza fundamental en la política estatal para atender en el éxodo de migrantes venezolanos, renunció a su cargo luego de cinco años de gestión.

'Me voy no solo con la satisfacción del deber cumplido y con la certeza de que soy, y seré siempre un funcionario público, sino con el corazón lleno de agradecimiento con cada una de las personas que me ayudó a contar esta historia llamada Migración Colombia', dijo el funcionario en una carta abierta divulgada este domingo por su despacho.

Krüger Sarmiento fue nombrado en Migración por el entonces mandatario Juan Manuel Santos y ratificado por el presidente Iván Duque, quien asumió el cargo hace 16 meses.

En su carta de despedida, el funcionario agradeció a Duque y a sus ministros la confianza y el apoyo en su labor y asegura que en su nueva etapa dedicará más tiempo a su esposa e hijos.

Entre las situaciones más difíciles que afrontó Krüger Sarmiento estuvieron el cierre de la frontera por parte de Venezuela en 2015, que trajo consigo la expulsión de más de 22.000 colombianos desde el país petrolero.

También la crisis de migrantes irregulares en el municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia, en 2016. Ese año llegaron a esa población más de 700 personas, principalmente de Cuba, Haití, Senegal, Ghana y Congo, con la esperanza de poder cruzar la frontera con Panamá y luego continuar su recorrido por Centroamérica hacia Estados Unidos.

Además, hizo frente al reciente el éxodo de venezolanos hacia Colombia. Según cifras de Migración Colombia, en el país hay 1.488.373 venezolanos. La mayoría de ellos se concentra en Bogotá, donde residen unos 357.000; le sigue Cúcuta, con 93.461; Barranquilla, con 86.918; Medellín, con 86.201; y Cali, con 55.884.

Ante esa situación, Migración Colombia, bajo la dirección de Krüger Sarmiento, creó el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), que permitió recoger información para diseñar e implementar una política pública en materia migratoria.

También la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) y el Permiso Especial de Permanencia (PEP).

Estas y otras medidas han sido destacadas por la Unión Europea y varias de las agencias de Naciones Unidas.

Dentro del trabajo de Krüger Sarmiento también destaca que firmó acuerdos de intercambio de alertas migratorias con Argentina, Perú, Ecuador, Panamá y República Dominicana, mecanismos que permiten conocer en tiempo real los antecedentes judiciales y la información de los viajeros que entran y salen de Colombia.

El saliente funcionario es abogado de la Universidad de la Sabana, de Bogotá, y lleva más de 15 años en el sector público y privado. EFE