Dimite el líder social liberal danés por implicación en caso de acoso interno

Copenhague, 8 oct (EFE).- El líder del Partido Social Liberal danés, Morten Østergaard, ha dimitido de su cargo debido a su implicación en un episodio de acoso sexual a una diputada de su misma formación política ocurrido una década atrás.

La salida de Østergaard, que llevaba seis años en el puesto, se produjo tras una reunión de varias horas de su grupo parlamentario, en la que se reveló que él mismo era el protagonista del incidente, denunciado hace semanas por su compañera de partido Lotte Rod.

'No tuve valor para admitir que no era suficiente con pedirle perdón, sino que también tendría que haber dicho abiertamente que era yo', declaró sobre el episodio, en el que manoseó a Rod en el muslo.

Østergaard había asegurado el martes, tras la apertura del curso parlamentario, que el caso había sido cerrado y que se habían dado 'reprimendas' a los implicados en el acoso sexual, sin dar nombres.

'Morten me pidió perdón y lo he perdonado, pero ya no se trata de eso, sino que el problema es la forma de tratarlo. Siento que haya terminado así porque le tengo aprecio, no era mi intención. Lo importante es que haya un cambio de cultura, no solo en mi partido, sino en todos', escribió hoy en Facebook Rod.

La dimisión de Østergaard se produce en un contexto de denuncias de acoso en varios ámbitos de la sociedad danesa, que ha hecho revivir la campaña #MeToo (Yo también), después de que a finales de agosto una conocida presentadora de televisión revelase en directo que había sufrido episodios de ese tipo años atrás.

La denuncia pública de la presentadora Sofie Linde fue apoyada días después por más de 700 mujeres en una carta, y varias diputadas danesas denunciaron incidentes similares, provocando un movimiento en el que el Partido Social Liberal fue precisamente uno de los más activos.

A Østergaard lo sustituye en el puesto la hasta ahora portavoz parlamentaria, Sofie Carsten Nielsen, y su salida no alterará el apoyo del partido al gobierno en minoría de la socialdemócrata Mette Frederiksen, del que es su principal soporte en la Cámara.

Frederiksen agradeció hoy a Østergaard su colaboración política, pero rechazó pronunciarse sobre la polémica. EFE