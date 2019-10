Dimite ministra de Hacienda de Costa Rica, pieza clave de presidente Alvarado

San José, 23 oct (EFE).- La ministra de Hacienda de Costa Rica, Rocío Aguilar, presentó este miércoles su renuncia al cargo tras 17 meses en los que fue una pieza clave del Gobierno de Carlos Alvarado, especialmente en el impulso de una reforma tributaria y medidas de recorte de gastos.

La ministra Aguilar presentó su carta de renuncia este miércoles y dijo que su decisión se debe a una resolución de la Contraloría General de la República, de la que fue notificada hoy, que recomienda al presidente Alvarado la suspensión de la funcionaria por un mes debido al pago de deuda del Estado sin contenido presupuestario para ello.

'La única razón que me mueve es no dejar al presidente con la disyuntiva de mandarme 30 días de vacaciones o no, porque cualquiera que hubiera sido su decisión, hubiera sido una decisión que generaría ataques de un lado o de otro, y el país necesita espacios de tranquilidad y de diálogo', manifestó Aguilar a los periodistas.

La suspensión recomendada por la Contraloría se debe a que el Ministerio de Hacienda pagó en el segundo semestre del año pasado deuda sin el respectivo aval presupuestario del Congreso.

Esta situación se debió a que el Gobierno anterior, que terminó su mandato en mayo de 2018, dejó un 'hueco' presupuestario de unos 1.000 millones de dólares por mala formulación del Presupuesto del año 2018.

Aguilar dijo que los pagos de deuda se hacen de forma automática para que el país no incumpla sus compromisos por algún error humano, y aseguró que no apelará la decisión de la Contraloría, aunque no la comparte.

Durante sus 17 meses de gestión, Aguilar ha sido duramente criticada por sindicatos y otros grupos de la sociedad civil, que desde hace meses exigían su salida del Gobierno por el impulso que le dio a la reforma tributaria aprobada por el Congreso en diciembre pasado.

Los sindicatos la han acusado de ser enemiga de los empleados públicos, primero por la reforma fiscal, y segundo por impulsar políticas de recorte de gasto público, principalmente en pluses salariales de los trabajadores.

Aguilar ha sido inflexible en cuanto a la necesidad de que todas las instituciones del Estado deben acatar una regla fiscal contenida en la reforma tributaria, la cual establece límites al crecimiento de los presupuestos y cambios en la manera de calcular los pluses.

La ministra llegó al cargo con la responsabilidad de impulsar la reforma tributaria ante el creciente déficit que viene acumulando el Gobierno desde el año 2008 y que en 2018 alcanzó el 6 % del Producto Interno Bruto (PIB).

'Me voy con el orgullo de haber servido al país', declaró la funcionaria.

Aguilar dijo que admira y respeta al presidente Alvarado, que siempre se sintió apoyada por él y que es un mandatario 'valiente que le ha tocado resolver problemas que el país pospuso por muchísimos años y que la gente cree que son nuevos'.

'No han sido tiempos sencillos para el presidente, pero es una persona que trabaja por el bien del país', afirmó. EFE