Dimite por problemas de salud el ministro turco de Finanzas, yerno de Erdogan

Estambul, 8 nov (EFE).- El ministro de Finanzas de Turquía, Berat Albayrak, ha anunciado este domingo su dimisión 'por motivos de salud' mediante un mensaje en su cuenta de la red social Instagram.

'He decidido no continuar en mi cargo ministerial, que he desempeñado aproximadamente cinco años, por problemas de salud', empieza la carta publicada poco después de las 16.00 GMT.

Albayrak, economista de formación y desde 2004 casado con Esra Erdogan, la hija mayor del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fue ministro de Energía y Recursos Naturales de 2015 hasta 2018, y desde entonces es titular de Finanzas.

Hasta ahora no se había dado a conocer que el ministro, de 42 años, tuviera problemas de salud.

Algunas fuentes periodísticas, expertas en temas económicos, indicaron a Efe que la dimisión podría estar relacionada con la destitución el sábado del gobernador del Banco Central, Murat Uysal, y su sustitución por Naci Agbal, predecesor de Albayrak como ministro de Finanzas.

Ese cambio, y la dimisión del ministro, se producen cuando la lira se encuentra en mínimos históricos frente al dólar y al euro.

Los altos cargos del Gobierno no suelen usar Instagram para hacer comunicados oficiales pero la cuenta de Albayrak en Twitter, un canal de uso más habitual, aparece hoy como eliminada.

Aunque no ha habido una confirmación oficial sobre la dimisión, ni respuesta del Gobierno a las peticiones de información de Efe, el viceministro de Infraestructura, Ömer Fatih Sayan, dio por cierta la renuncia en un mensaje en el que confiaba en que Erdogan no acepte la marcha de su yerno.

'Nuestro país, nuestra nación, nuestra comunidad te necesita', escribió el viceministro en Twitter

En esa línea se ha pronunciado también Mehmet Mus, vicepresidente del partido AKP, al que pertenecen Erdogan y Albayrak. EFE