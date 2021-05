Dimite Ramón Gallego, máximo responsable mundial del arbitraje en balonmano

Gijón (España), 25 may (EFE).- El español Ramón Gallego anunció la tarde de este martes en un comunicado que ha dimitido como presidente de la Comisión de Reglas de Juego y Árbitros de la Federación Internacional de Balonmano (IHF) por 'serias discrepancias' con el máximo dirigente de esta, el egipcio Hassan Moustafa, 'debido a sus interferencias en las nominaciones de los árbitros'.

El exárbitro español, hasta ahora máximo responsable de arbitraje en el balonmano mundial, acusa a Moustafa de maniobrar para cambiar algunas normas para que, por ejemplo, un colegiado nórdico no pueda pitar a una selección también nórdica.

Eso pone 'en duda la honorabilidad de los árbitros', afirmó Gallego a EFE.

'Los últimos cuatro años han sido difíciles porque es muy complicado trabajar con este presidente, que solo está acostumbrado al ordeno y mando sin tratar de llegar a acuerdos con nadie', dijo a EFE Gallego, que arbitró finales de campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos.

'El presidente', explicó a EFE, 'no ha dado por válida la lista de árbitros' que presentó 'para que pitasen los Juegos Olímpicos', lo que provocado su decisión de poner fin a 36 años en lo más alto del arbitraje internacional, primero como colegiado y luego como dirigente.

'Hasta ahora he dormido bien y quiero seguir haciéndolo y cuando mire a la cara a mis amigos no quiero que nadie me pueda decir que soy un corrupto. Hay que dar la cara cuando la hay que dar y punto', manifestó Ramón Gallego a EFE.

Su decisión le impedirá acudir a Tokio a los que serían sus octavos Juegos Olímpicos, en los que iba a ser Delegado Internacional. EFE

