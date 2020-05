Dimite un subsecretario de Estado conservador por el caso de Cummings

Londres, 26 may (EFE).- El subsecretario de Estado del Gobierno británico para Escocia, Douglas Ross, presentó este martes su dimisión por considerar que la 'interpretación' de las reglas de confinamiento de Dominic Cummings, el polémico asesor del primer ministro, Boris Johnson, 'no son compartidas por la mayoría'.

Cummings lleva varios días siendo objeto de controversia en el Reino Unido desde que la prensa destapara que se desplazó en marzo a casa de sus padres en Durham (norte del país), a unos 400 kilómetros de Londres, con su mujer enferma de coronavirus y su hijo, contraviniendo las restricciones del Ejecutivo.

En una excepcional rueda de prensa celebrada ayer desde los jardines de Downing Street - despacho oficial del líder tory -, el colaborador de Johnson justificó su conducta argumentando que obró 'de manera razonable' y sin infringir la ley, y admitió que no se arrepentía y que no se ha planteado abandonar su cargo.

Al presentar su dimisión en un comunicado difundido hoy, Douglas Ross dijo que abandona su puesto a raíz de los argumentos esgrimidos por Cummings porque se siente incapaz de justificarlos 'de buena fe' ante sus electores.

'Tengo electores que no se despidieron de sus seres queridos; familias que no han podido hacer duelo juntas; personas que no visitaron a familiares enfermos porque cumplieron con las directrices del Gobierno', explicó el político.

Pese a que las 'intenciones' del colaborador de Johnson al desplazarse a la residencia de sus padres en el norte del país podrían haber sido buenas, comentó, 'su interpretación de las reglas no son compartidas por la amplia mayoría de ciudadanos'.

'No puedo, de buena fe, decirl (a los electores) que todos ellos estaban equivocados y que un asesor del Gobierno tenía razón', concluyó Ross, cuya dimisión es la primera de un miembro del equipo de Johnson, provocada por este caso.

Un portavoz del Ejecutivo indicó hoy que el 'premier' lamenta la decisión del subsecretario para Escocia de abandonar el Gobierno por la disputa generada en torno a este incidente.

El experto en comunicación cuenta con el total apoyo del dirigente conservador, que sostiene que su ayudante se comportó de manera 'íntegra, legal y responsable' al buscar ayuda familiar para cuidar a su hijo de cuatro años, movido por su 'instinto paternal' y al no tener 'otra alternativa'.

El respaldo de Johnson y el hecho de que Cummings haya dicho que no se arrepiente ni haya pedido disculpas por esa conducta ha indignado a ciudadanos y políticos de todos los partidos, que presionan al primer ministro para que prescinda de sus servicios. EFE