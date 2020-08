Dimitrievski, positivo por coronavirus del Rayo

Madrid, 13 ago (EFE).- Stole Dimitrievski, portero internacional macedonio del Rayo Vallecano, informó este jueves a través de sus redes sociales que dio positivo en el test que le realizaron hace dos días dentro del protocolo de medidas de seguridad para el inicio de la pretemporada de su equipo.

'En el día de ayer me comunicaron mi positivo en COVID-19 tras las pruebas que me realizaron el pasado martes. Afortunadamente me encuentro en perfecto estado de salud y descansando en mi domicilio tal y como marcan los protocolos. Gracias por vuestros mensajes y pronto estaré de vuelta con el equipo! Un abrazo', escribió el macedonio en Instagram.

Dimitrievski se encuentra en situación de aislamiento en su domicilio con vigilancia médica y no ha mantenido contacto con ningún otro miembro de la entidad, según informó el club.

En los próximos días, el jugador volverá a someterse a diversos test PCR y cuando dé negativo en varios de ellos se incorporará a la pretemporada que el resto de sus compañeros iniciaron este jueves a las ordenes del nuevo técnico, Andoni Iraola. EFE

1011041