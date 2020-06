Dinart niega haber realizado entrevista en la que se quejaba por destitución

Redacción deportes, 6 jun (EFE).- El exseleccionador francés de balonnano Didier Dinart negó este sábado haber concedido ninguna entrevista y aseguró 'no reconocerse' en el artículo publicado el viernes por francetvinfo.fr y del que se hicieron eco lo medios franceses, en el que mostraba su malestar tanto por su destitución como por el trato recibido posteriormente por parte de la Federación Francesa.

'Quería asegurarles que no me reconozco en las afirmaciones de un artículo publicado el viernes. Yo no me he reunido con ninguna cadena de televisión, yo no he concedido ninguna entrevista. He rechazado todos las solicitudes desde enero. Encontraría irrespetuoso, en este período de crisis sanitaria y económica, quejarme de mi caso personal. No coincide con mis valores. Me tomaré el tiempo para expresarme claramente en los próximos días', señaló Dinart a través de las redes sociales.

Según la entrevista de francetvinfo.fr, que se anunció como las primeras palabras del entrenador desde su destitución como seleccionador francés el pasado 26 de enero, Dinart habría asegurado que: 'Tengo un poco la sensación de que me han tirado como un ’Kleenex’ después de 23 años sirviendo al equipo francés como jugador, luego como entrenador asistente y finalmente como entrenador jefe”

Un desmentido al que no tardó en responder el coautor de la entrevista, el periodista Manu Roux, que aseguró tener 'grabadas' todas sus conversaciones con el exseleccionador

'Estimado Didier. Obviamente grabé todos nuestras conversaciones. Lo mejor es asumir sus palabras, que me parecen valientes. También podría haber agregado algunos pasajes y no lo hice', aseguró Roux a través de las redes sociales.EFE