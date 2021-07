Dino Baggio: 'Si España gana la Eurocopa, será la victoria de Luis Enrique'

Andrea Montolivo

Roma, 5 jul (EFE).- En el Mundial de Estados Unidos de 1994 Italia doblegaba a España en los cuartos de final y avanzaba a las semifinales. El primero de los dos goles italianos lo marcó Dino Baggio, que recuerda con nostalgia y orgullo ese lunes en una entrevista con EFE ese encuentro, ante una Roja que contaba con 'campeones extraordinarios', distinta a la actual, en la que brilla el talento joven y el trabajo de Luis Enrique, que en esa noche de Foxborough fue su rival.

Casi 27 años después de ese encuentro, disputado bajo 'un calor y una humedad tremenda', Italia y España volverán a verse las caras, esta vez en Wembley, con un billete para la final de la Eurocopa en juego. 'España sigue teniendo el mismo estilo, es Italia la que cambió', advierte Baggio, impactado por el trabajo desarrollado por el seleccionador Roberto Mancini, pero también por la personalidad demostrada por Luis Enrique en la elaboración de la lista de convocados.

Pregunta:

Usted sabe lo que es jugar, ganar y marcar ante España. ¿Qué recuerda del partido del Mundial de 1994?

Respuesta:

Esa España tenía mucha más experiencia que la de hora, contaba con campeones increíbles, también en el banquillo tenía a Pep Guardiola y a Fernando Hierro. Me acuerdo de que jugamos con muchísimo calor, una humedad tremenda, casi lloviznaba en un día de sol, era una niebla, parecía agua, era humedad. El partido fue durísimo. Jugamos una gran primera mitad, yo marqué y luego expulsaron a Mauro (Tassotti, por un codazo a Luis Enrique). Luego entró Julio Salinas que falló un gol claro, quizás Luis Enrique lo marcaría.

P: ¿Cómo ha cambiado España en estos años?

R: España siempre fue un equipo que basaba su juego en la posesión, nosotros en el contragolpe. A ellos les gustaba gestionar el balón. Más que España, la que cambió es Italia. Es distinta, ahora Italia gestiona el balón, cuenta con gente muy buena en el centro del campo, presiona. Italia cambió mucho y por lo que vi, puede llegar a la final y hasta ganar. Veo a un equipo muy fuerte.

P: Luis Enrique no convocó a líderes como Sergio Ramos. ¿Le sorprendió la lista de España?

R: Me sorprendió muchísimo, pero Luis Enrique tiene que construir a una selección para el presente y el futuro. Ramos es un fenómeno, pero tiene 35 años. Para Luis Enrique sería una gran victoria si llegara a la final y ganara la Eurocopa. Mejoró a muchos jóvenes, hizo una mezcla entre jóvenes y expertos.

P: ¿Quién le impresionó en particular?

R: Pedri es impresionante, es un jugador que tiene calidad técnica, es dinámico. Y Busquets siempre fue un gran jugador, nunca falla un pase. Siempre sabe lo que debe hacer antes de recibir el balón.

P: ¿Qué puntos débiles ve en Italia y España?

R: Ambas sufren en la delantera. Cuentan con un centro del campo formidable, pero ninguno de los dos equipos cuenta con Harry Kane, como Inglaterra. Pero también depende del momento de forma y de la suerte. Esperemos que se desbloqueen. Yo, por mi parte, espero que lo haga Ciro Immobile.

P: En esta Eurocopa tanto Álvaro Morata como Ciro Immobile han recibido unas duras críticas y hasta amenazas ¿Usted cómo las vivía? ¿Qué recomienda a los dos jugadores?

R: Las críticas siempre las tendrás, más allá de si lo haces bien o mal. Sabes que te van a criticar. Tienen que estar tranquilos, hacer lo que les pide el míster, tratar de marcar. A veces es suficiente una jugada para que todo cambie. Miren a Roberto Baggio en el Mundial de 1994 contra Nigeria. Si no hubiera marcado, las críticas serían inaguantables. Pero marcó y lo cambió todo. Esa es la vida del delantero. Puedes no tocar un balón, pero si cuando tienes la oportunidad marcas, eres un héroe.

P: ¿Quién podría ser decisivo en el Italia-España?

R: Podría ser Federico Chiesa, porque cuando se acerca al área siempre es peligroso. Y en España, demos confianza a Morata. Y cuidado con el centro del campo.

P: ¿Ve a algún jugador de la actual Italia que se parezca a usted?

R: Manuel Locatelli. Lo tiene todo, ataca espacios, rompe el centro del campo, tiene técnica, es fuerte físicamente. Tendrá un gran futuro.

P: ¿Le hubiera gustado jugar en España?

R: Yo tenía que nacer veinte años después. Si jugara ahora no me quedaría en Italia, me iría a equipos fuertes en Europa. Me gustaría jugar, obviamente, en el Real Madrid o el Barcelona. Pero también me gustan mucho el Atlético y el Athletic.

P: ¿Qué diferencias ve entre Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini y Aymeric Laporte y Pau Torres?

R: Bonucci y Chiellini tienen experiencia, han jugado muchas batallas. El Juventus no te permite relajarte. Se complementan perfectamente. En este momento son los mejores defensas de Europa. Laporte y Torres son más jóvenes, necesitan experiencia, pero van a ser muy buenos. EFE