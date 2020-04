$!Dios, amuletos y santos para enfrentar al coronavirus

'En situaciones de crisis y en todas las sociedades humanas, cuando la gente se da cuenta de que las soluciones científicas y las técnicas no son muy eficaces, la mayoría de las veces la gente regresa a las creencias y la espiritualidad', explica a Efe el sociólogo senegalés Djibi Diakhaté.

Encomendarse a Dios y a la Virgen

Las encomendaciones a Dios como causa y solución de una de las mayores crisis sanitarias de la historia, se escuchan en todo el planeta, especialmente en África y Latinoamérica.

En estos días de zozobra, el susurro de las oraciones y los rezos de los fieles mexicanos se perciben con mayor claridad en la Basílica de Santa María de Guadalupe de Ciudad de México, donde centenares de católicos se persignan y arrodillan ante la Virgen Morena, pidiéndole protección y amparo.

Y es que, a pesar de las medidas de prevención dictadas por las autoridades mexicanas, los católicos de este país no han dejado de asistir, aunque en menor cantidad, a los santuarios.

'Me nació del corazón llegar hasta acá luego de mucho tiempo de no visitar a la Virgen', cuenta Ernesto Arroyo, un joven albañil que ante la pandemia confía en Dios y se pone en sus manos esperando que 'no pase nada'.