Diputada panameña denuncia a colega del mismo partido por agresión machista

Panamá, 23 abr (EFE).- La diputada panameña Kayra Harding denunció este jueves por agresión machista a su colega del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) Jairo 'Bolota' Salazar tras un altercado durante la tarde del miércoles en la sede legislativa.

'Fui agredida física y verbalmente por el diputado Jairo 'Bolota' tras una discusión de ideas' en una reunión del PRD sobre la situación del COVID-19 en Panamá, dijo a Efe la diputada oficialista, quien presentó una denuncia por un delito de violencia de género ante la Corte Suprema de Justicia.

'Bolota' ha sido en diversas ocasiones foco de controversias en la Asamblea Nacional (AN), donde representa a la provincia caribeña de Colón. Hace unos meses, el diputado oficialista pronunció unas declaraciones homofóbicas al negar la entrada a unos manifestantes en defensa del matrimonio igualitario porque era un 'grupo de gais'.

La diputada denuncia que en esta ocasión 'Bolota' propició varios golpes a su compañero Mariano López, también del mismo partido, tras una disputa verbal. López apareció este jueves en la AN con una cicatriz y varios moratones en la cara.

En el marco de este enfrentamiento en la misma Asamblea Nacional, la diputada Harding regañó a 'Bolota' al ver sangrar a su colega López. Fue entonces cuando 'Bolota' lanzó a la diputada, según su denuncia, una botella de agua dañándole los labios después de insultarle delante de otros compañeros.

'Me insultó y varios diputados le tuvieron que agarrar (...) luego me tiró una botella de agua que me rompió el labio', comentó a Efe Harding.

Por su parte, 'Bolota' niega lo sucedido alegando que los miembros del PRD tratan de hacerle 'una encerrona' ya que les 'molesta su posición tajante de sí a la moratoria' que permitiría el cese de pagos en las facturas de servicios básicos, según denuncia el diputado en sus redes sociales.

'Quieren provocarme y hacer que haga errores y no lo conseguirán', defiende 'Bolota' en su cuenta de Instagram.

El diputado confirma que hubo 'empujones normales que siempre se dan en reuniones de opiniones distintas', y que él y Mariano López son y seguirán 'siendo los mismos amigos de siempre'.

'No tengo que estar visiblemente golpeada, herida o muerta para que exista violencia de género. No al maltrato de la mujer, No me van a callar. Ponga todo el Call Center que quieran. Lo hago por todas las mujeres maltratadas', escribió Harding en su cuenta de Twitter, donde ha relatado todo lo sucedido.

Bolota también ha protagonizado incidentes como enfrentamientos con la Policía al ser detenido por conducir un vehículo incorrectamente identificado y en supuesto estado de ebriedad. EFE