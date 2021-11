Diputado del oficialismo rechaza propuesta por desaparecidos en El Salvador

San Salvador, 3 nov (EFE).- El diputado oficialista salvadoreño Romeo Auerbach rechazó este miércoles la propuesta del partido opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de crear un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas y espera que sus colegas tomen su misma postura.

El fenómeno de la desaparición ha generado alarma en las últimas semanas en el país, principalmente desde las redes sociales y por varios casos que involucran a jóvenes.

Las diputadas del FMLN Anabel Belloso y Dina Argueta presentaron hoy una propuesta para la creación de un sistema de búsqueda y localización de personas desaparecidas.

'No las vamos a tomar en cuenta, porque yo creo que tuvieron su momento' y 'tuvieron la fuerza para hacer un montón de cosas que ahora están proponiendo', dijo en referencia al FMLN, que gobernó entre 2009 y 2014, y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), en el poder entre 1989 y 2009.

Agregó que considera que 'es hipocresía, que es ser doble cara y están agarrando un tema bien sensible' de los desaparecidos.

'Los desaparecidos no es un tema político, porque al hacerlo político sí estamos jugando con las víctimas, por que no es un tema que el Gobierno no está haciendo nada contra los desaparecidos', dijo el legislador de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que llevó al poder al presiente Nayib Bukele en 2019.

Con la propuesta del FMLN se busca que se reduzca el plazo para que las autoridades den paso a la búsqueda de personas, ya que actualmente tienen que transcurrir 72 horas para que se comiencen con las diligencias.

En las redes sociales se comparten diversas denuncias de personas desaparecidas, principalmente jóvenes, y diversos internautas han mostrado su preocupación por el fenómeno.

Silvia Elisondo, portavoz de la iniciativa digital Alerta Raquel, que emite avisos de personas desaparecidos en las redes sociales, dijo recientemente a Efe que en lo que va del año han emitido 172 alertas tempranas de desapariciones.

'La mayoría son de menores de edad, el promedio es de 15 a 17 años. Principalmente en la zona urbana del departamento de San Salvador (centro)', sostuvo.

La cifra de denuncias de desapariciones entre enero y abril de 2021 se dispararon aproximadamente un 112 %, respecto al mismo lapso de 2020, de acuerdo con cifras de la Fiscalía brindadas a Efe en mayo pasado.

La cifra de las personas durante el 2019 superó el umbral de lo que se considera una epidemia y se colocó en una tasa de más de 48 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo al dato de las denuncias recibidas por la Fiscalía.

Israel Ticas, uno de los forenses más reconocidos en el país y que trabaja para la Fiscalía, ha señalado en diferentes ocasiones que si una persona pasa más de ocho días desaparecida existe una alta probabilidad de que haya sido asesinada y enterrada en un cementerio clandestino.EFE

