Diputado guatemalteco amenaza con interpelar a canciller por médicos cubanos

Guatemala, 25 ago (EFE).- El diputado guatemalteco del oficialista partido Todos, Felipe Alejos, cuestionó este martes al canciller, Pedro Brolo, por 'alimentar' al 'régimen cubano' por medio de las brigadas de médicos de la isla en el país y amenazó con interpelarlo y buscar su destitución si continúa el convenio con la nación caribeña.

El congresista, actual primer secretario de la junta directiva del Organismo Legislativo, sugirió al canciller en una citación presencial al Congreso que 'está en sus manos el poder terminar el convenio' de cooperación de hace 20 años con la isla para la llegada de brigadas de médicos cubanos a territorio guatemalteco.

'Si este convenio continúa con los cubanos, solicitaré su interpelación (interrogatorio en hemiciclo) y su destitución. No me gustaría llegar a eso. Considero que ustedes van a tomar la mejor opción', esgrimió Alejos, quien ha sido señalado por activistas y defensores de derechos humanos por articular desde 2017 un llamado 'Pacto de corruptos' en contra de la lucha anticorrupción.

Alejos se encuentra acusado actualmente por varios casos de corrupción por la Fiscalía guatemalteca, pero mantiene la inmunidad de su cargo como diputado.

El legislador subrayó que Guatemala -y el canciller Brolo en particular- han tenido una 'postura fuerte en contra de Venezuela, la cual vemos con buenos ojos', pero lamentó que permita la existencia de un convenio con el Estado cubano para el apoyo al sistema de salud, mediante la permanencia de brigadas médicas, con fama mundial.

En Cuba, continuó el parlamentario, 'vemos que no hay derechos civiles, no hay derechos políticos, no se respetan los derechos humanos, existen presos políticos, no hay libertad de expresión'.

El canciller sostuvo que en 1994 'se iniciaron las gestiones con Cuba para traer brigadistas. Hay unos 440 repartidos con convenios con el Ministerio de Salud Pública de Guatemala y el Ministerio de Salud de Cuba. Son directamente acordados y firmados por el Ministerio de Salud, por lo que al Ministerio correspondería su continuidad dependiendo de las condiciones y necesidades que se tengan en el sistema de Salud'.

Brolo agregó además, que la cartera sanitaria paga aproximadamente 910 dólares a cada brigadista y asintió que estos 'están brindando apoyo a pacientes con problemas oculares. La referencia que tengo es que los médicos brigadistas cubanos oftalmológicos han dado un apoyo importante y ha sido de beneficio para la población en algunos casos'.

CUESTIONA REUNIÓN

El diputado Alejos cuestionó además a Brolo por haberse reunido con su homólogo cubano en febrero pasado durante el 43 período de sesiones del Consejo de DD. HH. en la sede de la ONU en la ciudad suiza de Ginebra.

El congresista esgrimió: 'Al momento de sentarnos con Cuba, se puede considerar que estamos legitimizando el tema de Venezuela', a lo que Brolo respondió que el encuentro 'fue una visita de cortesía en el marco de la convención de DD. HH. de Ginebra. Nosotros aceptamos la visita de cortesía porque mantenemos relaciones diplomáticas y una embajada en Cuba'.

En mayo pasado, la embajada de Estados Unidos en Guatemala publicó en Twitter una viñeta titulada 'La Verdad sobre las misiones médicas de Cuba', en la que sugirió que un médico cubano negaba el pago a una paciente, al sugerir que el dinero iría al Ejército de la isla.

Además, insinuaba que el médico brigadista pedía una firma a un paciente previo a atenderlo en una hoja en claro apoyo al régimen del venezolano Nicolás Maduro.

Las 'misiones médicas', como se les llama en Cuba, consisten en el envío de profesionales sanitarios a países que así lo solicitan al Gobierno cubano.

En la actualidad hay unos 28.000 médicos cubanos en 59 países alrededor del mundo. A lo largo de los últimos años, más de 400.000 profesionales han cumplido misiones en 164 países de África, América, Oriente Medio y Asia, de acuerdo a diversas fuentes. EFE