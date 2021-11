Diputado venezolano insiste en que la oposición presente candidatura únicas

Caracas, 7 nov (EFE).- El diputado opositor de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela José Gregorio Correa insistió este domingo en la necesidad de que la oposición presente 'candidaturas únicas' para los comicios regionales y locales del próximo 21 de noviembre.

'Seguiré repitiéndolo hasta que lo entiendan como lo he hecho desde hace meses, aún hay tiempo para que nos pongamos de acuerdo y sobre todo para que estemos en sintonía con la exigencia del venezolano: que toda la oposición se una en función de tener un solo candidato para cada alcaldía, gobernación, concejal y legislador regional', señaló el diputado en un comunicado de prensa.

Correa expresó que la única forma de vencer al chavismo en los próximos comicios es si la oposición logra ponerse de acuerdo en todo el país y así presentar una candidatura para cada cargo de elección.

'No le sigan haciendo el favor a un Gobierno que no tiene votos y que necesita que vayamos divididos ¿Qué le van a decir al ciudadano el 22 de noviembre? ¿Qué perdimos por culpa de quién? Si la responsabilidad es de nosotros que no supimos ponernos de acuerdo', apostilló.

Según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) del país caribeño, 70.244 dirigentes políticos han sido postulados para optar a 3.082 cargos distribuidos en 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores a los Consejos Legislativos y 2.471 concejales.

Las elecciones regionales y locales en Venezuela se encuentran en plena campaña electoral desde el 28 de octubre y se extenderá hasta el próximo 18 de noviembre, tres días antes de que se celebren los comicios.

Al proceso acudirá la mayoría de la oposición, incluido el sector que encabeza Juan Guaidó, con lo que será la primera vez desde 2017 que el bloque antichavista acudirá a las urnas. EFE

