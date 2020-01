Diputados argentinos debaten proyecto para la negociación de la deuda externa

Buenos Aires, 29 ene. (EFE).- La Cámara de Diputados de Argentina comenzó a debatir este miércoles, en una sesión especial, el proyecto de Ley de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, enviado por el Gobierno en medio de la delicada situación de endeudamiento exterior del país, que asciende a más 270.000 millones de dólares.

El texto, que de ser aprobado deberá ser también debatido en el Senado, busca principalmente que el Congreso autorice al Ejecutivo a negociar con los acreedores la administración de pasivos, los canjes y restructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los títulos de deuda emitidos bajo ley extranjera.

'La capacidad negociadora que tendrá el Poder Ejecutivo en cabeza del ministro es distinta si esa gestión se hace en el marco de una decisión (unilateral) del Poder Ejecutivo o si se hace con el apoyo del arco político que entrega, empodera a ese funcionario para que defienda los intereses del país', dijo el diputado Carlos Heller, del oficialista Frente de Todos.

REUNIONES EN ESTADOS UNIDOS

La sesión, que se espera extensa, se produce después de que el martes el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuviera en Nueva York una reunión con el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Argentina, Luis Cubeddu, para avanzar en la negociación de la deuda con el organismo, que asciende a unos 44.000 millones de dólares.

Según el propio FMI y el Gobierno de Alberto Fernández, quien asumió el poder el 10 de diciembre pasado tras ganar las elecciones al anterior presidente, el conservador Mauricio Macri (2015-2019), esta reunión fue 'muy productiva'.

En la víspera, Guzmán también se vio con inversores, analistas y empresarios, en el que es su primer viaje a Estados Unidos en el contexto de las negociaciones por la deuda.

Desde su asunción, Fernández ha insistido en que el país quiere pagar la deuda pero insiste en que para ello la economía, que está sumergida en una grave recesión desde abril de 2018, debe volver a crecer.

Entre finales de 2015 y 2019, la deuda pública total argentina aumentó un 31 %, al pasar de 240.000 millones de dólares a 314.000, siempre según los datos proporcionados por el Ejecutivo de Macri al final de su mandato.

Asimismo, la deuda externa a valor nominal se ubicaba, en el tercer trimestre del 2019, con base en los últimos datos aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas, en 276.686 millones.

UN PROBLEMA DE SOSTENIBILIDAD

'Durante los últimos cuatro años, la República Argentina incrementó significativamente su nivel de deuda pública, fundamentalmente denominada en moneda extranjera y sometida a jurisdicción externa', reza el mensaje que acompaña al proyecto enviado por el Gobierno.

Para el Ejecutivo, el 'elevado volumen de endeudamiento público no fue acompañado por un aumento de la capacidad productiva ni de generación de divisas que permitiera el cumplimiento de las obligaciones de pago respetando la sustentabilidad social'.

Se destaca también que desde abril de 2018, 'en el contexto del colapso del modelo económico imperante', el país comenzó a experimentar 'graves dificultades para acceder al mercado del crédito internacional', una situación que se vio agravada por un 'perfil de vencimientos' que está 'altamente concentrado en el corto plazo'.

Este 'significativo problema de sostenibilidad de la deuda pública', continúa el mensaje, requiere para su resolución 'activas políticas' como parte de un programa macroeconómico integral que permita 'recuperar un sendero de crecimiento sostenible'.

La Cámara de Diputados está integrada por 257 escaños y se necesitan 129 bancas para contar con la mayoría simple que permitirá aprobar el proyecto y enviarlo al Senado.

El oficialista Frente de Todos, que se espera obtenga el apoyo de otras formaciones minoritarias, cuenta con 119 bancas frente a las 116 de Juntos por el Cambio, el principal grupo opositor.

El legislador Gustavo Menna, de la Unión Cívica Radical -que integra el frente Cambiemos- aseveró en la sesión que 'no es cierto' que se hable de deuda contraída durante la gestión del Macri, sino que viene de más atrás, ya que 'la deuda externa ha signado toda la historia argentina y lleva la responsabilidad de prácticamente todos los gobiernos que se han sucedido'.

'Desde el Frente de Izquierda vamos a defender incondicionalmente los derechos de los trabajadores y vamos a reclamar la ruptura con el FMI, la investigación y el desconocimiento de esta deuda usuraria y fraudulenta', dijo Romina del Plá, del Frente de Izquierda, grupo político que por la tarde encabezará una protesta contra la ley a las puertas del Congreso.

POLÉMICAS DECLARACIONES DE MACRI

El pasado sábado, en un encuentro con correligionarios, Macri vertió unas declaraciones, posteriormente muy criticadas por miembros del oficialismo e incluso de algunos de sus aliados, acerca de la política de deuda durante su gestión.

'Yo siempre les decía a todos, cuidado que yo conozco los mercados, que un día no te dan más plata y nos vamos a ir la mierda. 'No, tranquilo (decían)', señaló, y agregó que él era consciente de que no se podía 'tomar deuda eternamente' y que había que corregir esa modalidad.

'Después, cuando vino, pasé un año y medio que fue una pesadilla. El dólar para acá, el dólar para allá... y tuve que decirles calma, sin saber si iba a parar', expresó en referencia a la crisis. EFE