Director de fotografía Javier Aguirresarobe asegura que no persigue el Oscar

Alicia Civita

Miami (EE.UU.), 13 oct (EFE).- El director de fotografía español Javier Aguirresarobe, quien ha trabajado con realizadores como Alejandro Amenábar, Pedro Almodóvar, Woody Allen o Milos Forman, aseguró a Efe que no piensa en el Oscar y que el retiro no forma parte de su vocabulario.

'Estoy curado en salud con eso', dijo el cineasta de 71 años en entrevista exclusiva en Miami.

'Desde que estoy aquí, solo he hecho una película con la que pude haber tenido la oportunidad, pero no es algo que persigo', sostuvo sobre la posibilidad de obtener la codiciada estatuilla del séptimo arte.

Con seis premios Goya en su palmarés, Aguirresarobe se mudó a Hollywood a finales de la década pasada 'prácticamente de casualidad', cuando le ofrecieron el rodaje de 'The Road', una película basada en la novela homónima de Cormac McCarthy.

En ese momento, y luego de ponerse detrás de la cámara en cintas españolas como 'Beltenebros' (1991), 'Los otros' (2001), 'Soldados de Salamina' (2003) y 'Mar adentro' (2004), Aguirresarobe vio la oportunidad perfecta con 'The Road', del director John Hillcoat.

Según contó, se trataba de entrar a la meca del cine por la puerta grande y tomó un riesgo que pocos si quiera considerarían ya en la sexta década de vida.

'Ese es el tipo de película que pudo haber tenido algún reconocimiento en premios como los Oscar. Estuve a un 'tris', pero cuando vi que no pasó nada, me di cuenta que llegar incluso a ser nominados a ese tipo de premios es complicado', comenta el fotógrafo de Éibar, País Vasco.

'No tiene que ver necesariamente con la calidad del trabajo', agregó. Además de todos los movimientos políticos, la película necesitaba el apoyo de promoción de los estudios. 'Y no la recibimos', acotó.

'The Road (2009)', contó con en los papeles principales con Viggo Mortensen, Charlize Theron y Kodi Smit-McPhee.

Una vez que Aguirresarobe entendió cómo funciona Hollywood, tomó la decisión de trabajar solamente con directores que lo busquen y ahorrarse el proceso de 'luchar' por ser tomado en cuenta en un proyecto.

'Si un director te busca es porque está dispuesto a trabajar en equipo conmigo. Es mi prioridad', explicó.

En este sentido, cuando participó en 'Dora and the Lost City of Gold', la cinta inspirada en los dibujos animados de 'Dora la exploradora', pudo confirmar su teoría.

'Fue un trabajo muy complejo, con escenas de acción muy ambiciosas', indicó Aguirresarobe, quien asegura que antes de esta experiencia era ajeno a cintas para niños y de aventuras.

Pero fue más allá al calificar el rodaje como 'el más complicado que he hecho en mi vida'.

Aunque su currículum también incluye películas como 'Thor Ragnarok' y dos de la serie de 'Crepúsculo (Twilight)', el español asegura que ninguna de estas tuvo escenas tan complicadas como las de 'Dora'.

'Las escenografías eran increíbles, las escenas de agua, las que tenían paredes que abrían y cerraban. Fue dificilísima y estoy muy contento con el resultado', amplía y reconoce que no sabía en lo que se estaba metiendo cuando aceptó el proyecto.

Sin embargo, admite que igualmente habría dicho que sí por la insistencia con la que el director, James Bobin, le cortejó.

Casi no le 'dejó opción, tenía que participar'.

Aguirresarobe se deshace en elogios para los actores, a los que considera una especie de lienzo con los que debe trabajar la cámara. 'Eva (Longoria) es un cielo...Eugenio (Derbez) es maravilloso y un amigo...Michael Peña es muy sencillo y está pasando por un gran momento en su carrera, e Isabela (Moner), ella es una 'genia' que sabe hacer de todo', apunta.

Cuando piensa en qué le falta por explorar en Hollywood, lo primero que le viene a la mente es 'Nolan', el apellido del aclamado director Christopher Nolan, famoso por cintas como la trilogía de 'Batman', protagonizada por Christian Bale.

Pero aclara que no es que esté en desagrado con lo que le ha dado Hollywood. 'Han confiado en mí para grandes producciones, con experiencias técnicas, artísticas y personales irrepetibles'.

Esta 'confianza' se materializa en títulos como 'Vicky Cristina Barcelona' (2008) y 'Blue Jasmine' (2013), ambas cintas de Woody Allen.

Aguirresarobe asegura que el retiro no forma parte de su vocabulario, siempre y cuando encuentre proyectos que le permitan seguir haciendo lo que ama.

También sigue soñando con otra película dramática, 'en la que exponer mi personalidad cinematográfica'.

Lo único que le puede desviar del camino es el arrastre que lleva de la única ciudad que define como su hogar: San Sebastián.

'Siempre que puedo me escapo a casa', indicó. 'Es un sitio estupendo, cada vez que me voy salgo pensando en cuándo voy a poder volver'.

Sobre el quehacer actual del cine español comenta: 'Ahora afortunadamente está (Pedro) Almodóvar ('Pasión y gloria') con la posibilidad de una nominación (al Oscar), pero pasaron 10 años de un silencio desolador. Eso ya te habla del tipo de cine que se está haciendo en España', declaró.

Pero afirma que no es una crítica, sino una observación de las consecuencia de la crisis económica que sufrió su país a partir de 2007.

'Los directores han apelado a contar historias sencillitas que garanticen taquilla. El reto es hacer dinero con proyectos con más peso', afirmó. EFE