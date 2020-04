Director del Ineos cree que si se corre alguna carrera, tiene que ser el Tour

Londres, 22 abr. (EFE).- El director del Team Ineos, Dave Brailsford, cree que, en caso de poderse disputar una sola carrera este año, debería ser el Tour de Francia.

'Si un evento tiene que salir adelante este año, todos deberíamos elegir el Tour', dijo Brailsford a la cadena británica BBC.

El jefe del equipo británico explicó que esta es la carrera más grande del año con mucha diferencia. El Tour se ha visto aplazado y se disputará del 29 de agosto al 20 de septiembre, aunque aún se desconocen las condiciones en las que se hará.

Además, Brailsford advirtió de los peligros que tiene el modelo del ciclismo en la actualidad, pidiendo un cambio en el futuro.

'Uno de los desafíos del ciclismo es que los ingresos son totalmente dependientes de los patrocinadores y estos están involucrados en varios negocios al mismo tiempo y algunos son más rentables que otros', explicó.

'Modernizar el modelo de negocio sería una sabia decisión para todo el mundo', agregó.

Brailsford ya amenazó hace unos días con que si la carrera no era segura, el Ineos no iba a tener problema en no correr el Tour de Francia. EFE