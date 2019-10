Directora Ballet de Panamá: Alonso abrió camino a bailarines latinoamericanos

Panamá, 17 oct (EFE).- La directora del Ballet Nacional de Panamá, Gloria Barrios, expresó su conmoción por la muerte este jueves de la bailarina cubana Alicia Alonso, quien, destacó, 'abrió el camino para los bailarines latinoamericanos en el mundo'.

'Estoy afectada, Alicia para nosotros fue muy importante, abrió el camino para los bailarines latinoamericanos en el mundo, fue una luchadora, forjadora del camino nuestro', señaló a Efe Barrios con voz entrecortada.

Barrios describió a la bailarina cubana como 'una dama, una mujer sumamente inteligente, muy trabajadora' y que 'a pesar de su ceguera, nunca se rindió'.

'El mundo de la danza internacional ha perdido la figura más importante que tenía viva, pero nos queda su legado, nos queda su recuerdo y nos toca seguir el camino que Alicia abrió', añadió Barrios.

Destacó que para Panamá Alonso siempre fue muy importante, y recordó que en los años 1980, 'siempre venía con el Ballet de Cuba' por lo que 'fue para nosotros una gran inspiración y un gran apoyo'.

'En mi caso, siempre me apoyó muchísimo, me abrió las puertas del Ballet Nacional de Cuba, me invitó a cuatro festivales internacionales de Ballet representando a Panamá como primera bailarina', recordó Ballet.

Inclusive, añadió, 'me invitó a quedarme trabajando con el Ballet Nacional de Cuba por seis meses, y siempre me dio el lugar de primera bailarina y me llamaba la panameña'.

Barrios agradeció también que Alonso le brindará 'la oportunidad de tener la amistad y la hermandad de muchísimos bailarines, exbailarines y maestros del Ballet Nacional de Cuba'.

Alicia Alonso, una figura legendaria de la danza clásica, falleció este jueves a los 98 años, informó a Efe un representante del Ballet Nacional de Cuba (BNC).

Alonso, quien pese a su avanzada edad permanecía en activo al frente del prestigioso BNC, se encontraba ingresada por complicaciones de salud en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ) de La Habana, donde murió en torno al mediodía. EFE