Directores de BanColombia, Chobani y Medina Capital, premiados en Miami

Miami, 12 nov (EFE).- Los empresarios Juan Carlos Mora, de Grupo Bancolombia, Hamdi Ulukaya, de Chobani, y Manuel D. Medina, de Medina Capital, fueron galardonados este viernes en Miami con los Premios Empresariales Bravo por su agenda social de alto impacto.

'Este último año y medio he reforzado la idea de cómo el verdadero liderazgo, la pasión y la resiliencia son los motores del éxito, incluso en los tiempos más desafiantes', dijo Susan Segal, la presidenta y directora ejecutiva de Americas Society/Council of the Americas, entidad que otorga los premios.

Durante una gala celebrada en el Museo de Arte Pérez de Miami, Segal destacó que los galardonados en esta vigésimo sexta edición de los premios son 'grandes ejemplos de cómo lograr éxito empresarial, al mismo tiempo que impulsan el impacto y el cambio en comunidades locales y globales'.

Juan Carlos Mora, que dirige el Grupo Bancolombia, fue honrado con el premio CEO del Año en reconocimiento a su trayectoria de 30 años en esa empresa y por haberla convertido en 'un modelo global de ciudadanía corporativa'.

Al recibir el premio, Mora se refirió a los cambios y 'momentos difíciles' vividos durante la pandemia y dijo que su 'brújula' fue pensar en sus empleados y sus familias, los clientes, colegas y en general toda la sociedad y 'tenerlos como prioridad'.

'Escuchar sus necesidades, entender sus expectativas y sintonizarme con situaciones de vida hizo la diferencia para mí, y creo que también para nuestra organización', subrayó.

Americas Society/Council of the Americas destacó que Mora ha jugado 'un papel crucial para llevar a Bancolombia a convertirse en el banco más sostenible del mundo, según el Índice de Sostenibilidad Dow Jones 2020'.

Hamdi Ulukaya, fundador, presidente y director ejecutivo de la empresa de alimentación Chobani, recibió el premio Impacto Social al CEP del Año por su trabajo como fundador de Tent Partnership for Refugees, una organización dedicada a integrar a los refugiados como empleados, empresarios y consumidores.

Al recibir el premio Ulukaya, de origen turco-kurdo, pidió no olvidar 'los desafíos que todavía enfrenta América Latina con la crisis venezolana, en la que se estima que 6 millones de venezolanos han salido del país, escapando de la violencia, el colapso económico y la persecución'.

'Algunos creen que las crisis de refugiados son problemas para los gobiernos y las ONGs. Pero yo creo que hay mucho que nosotros, como líderes empresariales, podemos hacer para ayudar. Espero que podamos trabajar juntos e inspirar a más negocios a enfrentar este desafío tan propio de nuestros tiempos', agregó.

Manuel D. Medina, fundador y socio director de Medina Capital, fue honrado con el premio Visionary al CEO del Año por su carrera de 40 años fundando y liderando empresas en los espacios de tecnología, ciberseguridad y finanzas, así como sus contribuciones al desarrollo del ecosistema tecnológico del sur de Florida.

Medina, fundador de eMerge Americas, subrayó que Miami no es solo un tech hub para los Estados Unidos, sino que para toda América Latina.

'Lo que necesitamos hacer es asegurarnos de que las instituciones presten más atención a lo importante que es esta próxima generación de emprendedores y a que la invención debería generarse desde Latinoamérica'. EFE

