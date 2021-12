Disidentes de oposición conforman coalición para elección en estado de Chávez

Caracas, 11 dic (EFE).- Un grupo de diez partidos políticos de oposición, considerados como disidentes por el bloque antichavista mayoritario, respaldó este sábado al veterano político Claudio Fermín en su candidatura para la repetición electoral en el estado Barinas, cuna de Hugo Chávez, que se celebrará el próximo 9 de enero.

Fermín, del partido Soluciones para Venezuela y alcalde de Caracas entre 1990 y 1993, ofreció una rueda de prensa junto a representantes de Cambiemos, Primero Venezuela, Venezuela Unida, Compromiso País (Compa) y Bandera Roja, además de Bernabé Gutiérrez, detalló su equipo de prensa en un comunicado.

Gutiérrez cuenta con el liderazgo de Acción Democrática (AD), el tradicional partido socialdemócrata, tras una polémica intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que le otorgó la potestad legal de dirigir la organización en lugar de quienes habían sido elegidos por los comités de la misma.

El político, según el comunicado, aseguró en la rueda de prensa que respaldaba a Fermín 'en nombre de grandes líderes nacionales'.

'Quiero, en nombre de los 80 años de Acción Democrática, históricamente vinculado a Venezuela, dar gracias. Gracias al pueblo de Venezuela y al de Barinas', dijo el cuestionado político, que había sido expulsado de AD y es acusado de corrupción por sus excompañeros antes de que el TSJ le otorgara el liderazgo del mismo.

Fermín resaltó que los venezolanos 'tienen sus miradas y preocupaciones puestas en estas elecciones'.

'Me honra que un grupo de líderes me hayan propuesto la candidatura a la gobernación de mi estado, eso me honra, es mucho esfuerzo colectivo, eso interpreta muchos pareceres y matices, así se construye la unidad', sostuvo.

Las elecciones se repetirán en Barinas el próximo 9 de enero por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que tomó la decisión tras una semana de polémico recuento de votos que daba por ganador de los comicios del 21 de noviembre al opositor Freddy Superlano, por un estrecho margen sobre el oficialista, Argenis Chávez, hermano del fallecido presidente.

El pasado 29 de noviembre, el TSJ hizo pública su decisión tras recibir -aseguró- una acción de amparo constitucional interpuesta por Adolfo Superlano (sin relación con Freddy Superlano), considerado disidente de la oposición, alegando una violación de derechos constitucionales, entre otras cosas, porque el vencedor de los comicios se postuló como aspirante pese a estar inhabilitado.

Sin embargo, ni el Consejo Nacional Electoral (CNE) ni el ya excandidato conocían esta inhabilitación, puesto que se pudo inscribir sin problemas en la plataforma que recogía los datos de quienes aspiraban a un cargo en los comicios de noviembre, sin que el sistema lo rechazara, como sí ocurrió en otros casos.

Al no poder repetir Freddy Superlano su candidatura, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglutina a la mayoría de los opositores, respaldó a Sergio Garrido.

Fermín, así como el resto de partidos que lo respaldan -cuya lista completa no difundió el equipo de prensa- optaron por presentar una candidatura adicional. EFE

gdl/cfa