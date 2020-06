Disney cambia 'Splash Mountain' en aras de la diversidad y contra el racismo

Miami, 25 jun (EFE).- La montaña rusa 'Splash Mountain', una de las atracciones principales de los parques temáticos de Disney tanto en Florida como en California, cambiará de temática y se inspirará en el filme 'Tiana y el sapo' para 'conectar con la diversidad de las millones de personas que visitan el parque cada año', según anunció este jueves la compañía.

Hasta ahora la atracción estaba inspirada por la película 'Song of the South', producida en 1946 y basada en la época de después de la Guerra de Secesión (1861-1865) estadounidense y la abolición de la esclavitud, un cambio que la empresa anunció en pleno debate por las revueltas raciales en el país.

No obstante, Disney aseguró en un comunicado que 'llevan trabajando desde el año pasado' en este 'nuevo concepto inclusivo', con Tiana, que es de raza negra, con en el que 'todos los visitantes podrán conectar y sentirse inspirados'.

'Tiana es una mujer moderna, valerosa y empoderada, quien no duda en perseguir sus sueños y nunca pierde de vista lo que es importante. Es una gran historia con un personaje fuerte situada en Nueva Orleans y la región de Luisiana', indicó la compañía.

La ganadora del premio Tony en 2004 a mejor actriz de reparto en un musical, Anika Noni Rose, será la encargada de ponerle voz a la princesa de la atracción, durante la que se desarrollará una de las partes finales de la película en la que Tiana besa al sapo.

Sin embargo, este cambio no es del gusto de todos.

Una iniciativa en la plataforma Change.org ha recogido más de 36.000 firmas para que la compañía Walt Disney World reconsidere este proyecto y mantenga la atracción tal y como está ya que 'no hay nada malo con ella' y 'se perdería algo de la magia del parque'.

'La controversia de 'Song of the South' proviene de la representación de los esclavos y sus relaciones con los propietarios de esclavos en la plantación. 'Splash Mountain' elimina estos elementos y se enfoca únicamente en las historias divertidas que no son racistas', indicó el promotor de la iniciativa, Eric Thibeault.

Thibeault aseguró en la petición que querer cambiar la temática le parece 'un intento de querer ser políticamente correcto', cuando durante la atracción 'no se especifica sobre ningún tipo de raza o grupo'.'

La noticia se produce a poco más de dos semanas de que los parques temáticos de Disney en Orlando (centro de Florida) Magic Kingdom y Disney Animal Kingdom reabran de nuevo al público después de más de tres meses cerrados por la pandemia del coronavirus.

En Florida, la reapetura se hará de forma escalonada, por lo que Disney decidió abrir el 11 de julio estos dos parques, pero esperar hasta el 15 del mismo mes para hacer lo mismo con EPCOT y Disney Hollywood Studios.

Mientras, el parque de atracciones de Universal, también en Orlando y rival directo de Disney, lleva ya varias semanas abierto.

Por otro lado, la compañía anunció esta semana que los parques temáticos de Disney en California (el original Disneyland Park y el nuevo Disney California Adventure) no abrirán el 17 de julio como habían anunciado.

La noticia surge después de que este estado, al igual que otras regiones de Estados Unidos, entre ellas Florida, haya registrado un repunte de contagios de coronavirus.

No se ha especificado una nueva fecha para que los parques temáticos californianos retomen la actividad. EFE