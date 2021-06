Disney+ rodará una precuela de 'Beauty and the Beast' como seria televisiva

Madrid, 15 jun (EFE).- Disney+ aprobó este martes el proyecto para llevar a cabo una serie musical de 'Beauty and the Beast' que, según desvelan, será una precuela de ocho episodios de la película de acción real de 2017 y que empezará a rodarse en la primavera de 2022.

La serie estará protagonizada por Luke Evans ('The Alienist') y Josh Gad ('Frozen 2'), que retoman sus papeles de Gastón y LeFou, y que contará con la incorporación de Briana Middleton ('The Tender Bar') como Tilly.

Gad, Edward Kitsis y Adam Horowitz ('Once Upon a Time in Wonderland') desarrollaron, produjeron y escribieron 'Beauty and the Beast', un proyecto que contará también con la directora nominada al premio Tony, Liesl Tommy ('Respect'), como productora ejecutiva y encargada de dirigir el primer episodio.

Asimismo, contará con una banda sonora original del compositor multipremiado, Alan Menken, que también actuará como productor ejecutivo, y la letra del primer episodio estará a cargo del nominado al Óscar Glenn Slater (“Tangled”).

'Beauty and the Beast' cuenta la historia de Gastón y LeFou que, junto a Tilly (hermanastra de LeFou), emprenderán un viaje inesperado, repleto de romance, comedia y aventuras, en el que los misterios del pasado y los peligros del presente harán de hilo conductor de este aventura.

“Esta serie dará por fin respuesta a todos los que se han preguntado alguna vez cómo un bruto como Gastón y un tonto como LeFou han podido convertirse en amigos y socios, o cómo una hechicera mística ha podido encantar de forma fatídica al príncipe convertido en bestia, pero también provocará una nueva avalancha de preguntas”, señala Gary Marsh, presidente de Disney Branded Television.

“Hay pocos tesoros más valiosos en el catálogo de Disney que esta franquicia icónica, y esta precuela es una carta de amor a lo que ocurrió antes, pero también alberga su propia y espectacular aventura”, afirma Michael Paull, presidente de Disney+ y ESPN+. EFE