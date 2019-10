Disturbios en Ecuador se recrudecen e indígenas rechazan dialogar con Moreno

UNA NUBE DE GAS LACRIMOGENO RODEÓ LA ASAMBLEA

NO HABRÁ DIÁLOGO SIN VUELTA A SUBSIDIOS

Antes de ese segundo episodio, Moreno ofreció por primera vez desde que se inició este conflicto diálogo a los indígenas para tratar directamente el decreto 883 que eliminó los subsidios a los combustibles, algo a lo que hasta el momento se había negado en rotundo.

'Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. (...) Pongamos en nuestras manos la solución de las diferencias', deseó Moreno con un tono directo, aunque alejado de la vehemencia que destiló en su anterior pronunciamiento del domingo.

La respuesta de la Conaie no se hizo esperar y anticipó que no se sentará a conversar ni siquiera con el presidente si antes no repone los subsidios, que han elevado repentinamente los precios de los combustibles en todo el país, y cesa a los ministros de Gobierno (Interior), María Paula Romo; y de Defensa, Oswaldo Jarrín.

Poco después se hizo público un comunicado donde la Conaie se abría al diálogo, pero este fue calificado de falso por el presidente de la organización, Jaime Vargas.