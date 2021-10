Dituro: “La clave para parar penaltis es analizar al rival”

Vigo, 20 oct (EFE).- El portero argentino Matías Dituro, que ostenta el récord de penaltis detenidos en un mismo campeonato -siete de los ocho que le lanzaron en el torneo Clausura de Bolivia-, considera que la clave para detener tantos lanzamientos desde los once metros está en “analizar al rival y las sensaciones del momento”.

“Es un poco de estudio, de intuición, de mirar al rival, de intentar aguantar hasta el final porque muchos pateadores te miran”, explicó en una entrevista con LaLiga el portero del Celta de Vigo, que hasta el momento ha detenido tres de los cuatro penaltis que le han lanzado en el campeonato español.

Al ex portero del Universidad Católica de Chile le gusta “estudiar” a sus rivales durante la semana: “Veo mucho fútbol y me gusta analizar a los jugadores porque cuanta más información tenga del rival mejor, si bien después pueden pasar mil cosas dentro del campo de juego. Pero me gusta saber los detalles de los jugadores que enfrento”.

Dituro se define como “un arquero muy tranquilo”, y destaca que el haber pasado por diferentes ligas le ha dado “mucha madurez” para vivir “el reto” de jugar con el Celta en Primera División.

“En mi primera etapa en Vigo, con el filial del Celta, tuve muy pocos entrenamientos con el primer equipo. Aquella temporada estaba en Segunda y acabó ascendido, luego a mí me toco irme”, recordó el portero argentino, para quien la presencia de su compatriota Eduardo “Chacho” Coudet fue “clave” para aceptar la oferta del conjunto celeste.

A pesar del irregular inicio de temporada de su equipo, Dituro dijo estar convencido de que “poco a poco” irán “levantando la cabeza” y obteniendo los resultados esperados por un vestuario que confía en pelear por algo más que la permanencia.

“No nos ponemos límites pero tampoco nos presionamos con nada. Nuestro objetivo es ir partido a partido, cuanto más alto podamos estar mucho mejor”, indicó el meta, que hizo “un esfuerzo muy grande” al fichar por el club gallego, por eso confía en continuar en Balaídos la próxima campaña. EFE

