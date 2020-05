Divergencias en el Gobierno italiano por la regularización de migrantes

Roma, 6 may (EFE).- Los partidos en el Gobierno de Italia se mostraron hoy divididos por la posibilidad de regularizar cientos de miles de migrantes en plena pandemia y la ministra de Agricultura, Teresa Bellanova, amenazó con dimitir si no se llevaba a cabo.

'No es una batalla por el voto, estas personas no votan. Si (la regularización) no sale adelante, me pensaré mi permanencia en el Gobierno', amagó Bellanova desde la emisora de radio pública RAI.

La ministra, consciente de que la medida puede resultar impopular en el país, avisó de que los migrantes 'son fundamentales para sacar adelante algunos sectores' como la agricultura.

Su temor es que esta temporada se desperdicien grandes cantidades de frutas y verduras en los campos por la falta de mano de obra, ya que no han llegado a Italia los jornaleros extranjeros por el cierre de fronteras derivado de la pandemia de coronavirus.

En los últimos días trascendió que el Gobierno planea regularizar a cientos de miles de inmigrantes -unos 200.000- para suplir esa carencia de mano de obra, combatir la economía sumergida y la explotación y controlar la propagación del coronavirus.

Bellanova propone otorgar a los migrantes que trabajen en el campo o en labores domésticas un permiso de residencia en Italia temporal, durante seis meses, ampliable en otro medio año, para que puedan ser contratados y disfrutar de garantías.

'Permitamos trabajar de forma regular a las personas sin permiso de residencia que se encuentran en Italia, de lo contrario las empresas dejarán marchitar los productos', defendió la ministra.

No obstante, estos planes han dividido al Gobierno de Giuseppe Conte: por un lado están a favor de la regularización el Partido Demócrata (PD, centroizquierda), Libres e Iguales (LeU, izquierda) e Italia Viva (IV, centroizquierda), a la que pertenece Bellanova.

En el otro lado está el antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S), mucho más cauto y que rechaza tajantemente una sanatoria o regularización masiva de inmigrantes, tal y como ha adelantado su líder y viceministro de Interior, Vito Crimi.

Este rechaza especialmente la concesión de permisos de residencia temporales porque cree que no acabaría con el trabajo en negro.

Bellanova estudia este proyecto junto a la titular de Interior, la independiente Luciana Lamorgese, con el ministro para el Sur, Beppe Provenzano, del PD, y la de Empleo y Política Social, Nuncia Catalfo, del Cinco Estrellas.

REACCIONES DESDE FUERA DEL GOBIERNO

Esta idea fue rechazada de inmediato por la oposición de derecha, aunque en el pasado, cuando gobernó, impulsaron medidas similares, como la regularización de trabajadores domésticos de 2002 del entonces ministro de Trabajo, Roberto Maroni, de la Liga Norte.

El actual líder de ese partido, el ultraderechista Matteo Salvini, ha denunciado estos planes como 'una maxisanatoria de masa' y aseguró que un 'sector estratégico' como la agricultura lo que de verdad necesita es 'inversión inmediata a fondo perdido'.

También se ha expresado al respecto el papa Francisco, que hoy llamó a dar 'dignidad' a todos los trabajadores e hizo referencia a la explotación de los trabajadores del campo.

Francisco señaló que el Primero de mayo recibió varios mensajes referentes al mundo del trabajo y a sus problemas y, entre estos, le llamaron la atención los de los trabajadores agrícolas, muchos de ellos inmigrantes, que 'muchas veces son duramente explotados'.

'Agradezco el llamamiento de estos trabajadores y de todos los trabajadores explotados e invito a hacer de la crisis (del coronavirus) una ocasión para volver a poner en el centro la dignidad de la persona y del trabajo', señaló el pontífice.

También el secretario general del mayor sindicato del país, CGIL, Maurizio Landini, ha pedido una regularización, no solo por una cuestión de solidaridad, sino como 'acto de inteligencia' contra la explotación, la mafia y la economía sumergida. EFE