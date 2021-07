Djokovic deja en el aire su presencia en los Juegos Olímpicos

Londres, 11 jul (EFE).- Novak Djokovic, que este domingo ganó su sexto Wimbledon, dejó en el aire su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio y dijo que hay un 50 % de posibilidades de que vaya.

'Recibí las noticias hace un par de días', comentó el serbio en rueda de prensa sobre el torneo Olímpico, que se jugará sin público.

'Es una pena oír eso. Además he escuchado que va a haber muchas restricciones en la villa olímpica. Seguramente no se pueda ver a otros atletas en vivo. No puedo ni ir con mi encordador, que es una parte muy importante de mi equipo'.

'Tengo que pensarlo. Mi plan siempre ha sido ir a los Juegos, pero ahora mismo estoy un poco dividido. Es un 50/50 por lo que he escuchado estos últimos días', añadió.

El serbio está de camino a conseguir el Golden Slam, es decir, ganar los cuatro Grand Slam esta temporada y la medalla de oro olímpica, uno de los pocos retos que le queda en su carrera, ya que solo cuenta con un bronce olímpico en Pekín 2008. EFE

