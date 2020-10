Djokovic: 'El primer set y medio, Carreño fue mejor'

París, 7 oct (EFE).- El serbio Novak Djokovic, que este miércoles logró la clasificación para sus décimas semifinales de París, indicó que al principio del partido tuvo problemas físicos y que su rival, el español Pablo Carreño, 'fue mejor' en ese momento.

'No me sentía bien al entrar en la cancha, pasaron cosas durante el calentamiento y tuve que lidiar con esos problemas. A medida que avanzaba el partido, me sentí mejor', dijo.

'No quiero quitar méritos al rival. En un set y medio fue mejor, controlaba el juego. Yo no tenía mucha energía en las piernas y no me movía cómodo. Tardé en comenzar a jugar realmente como debía', señaló.

'Luego el partido dio la vuelta de forma rápida, en pocos minutos pasó de un lado al otro. Yo fui muy neutral. Realmente no tenía mucha energía en mis piernas o en el movimiento o el juego en sí. Me tomó alrededor de set y medio para ponerme realmente cómodo y comenzar realmente jugando como debería', dijo.

'Creo que tuve unos siete juegos seguidos. Fue un descanso en el tercero. El partido dio la vuelta rápidamente. Pocos puntos aquí y allá. Guardé algunos puntos de interrupción a la mitad del tercer set eso fue crucial, obviamente, ir dos sets a uno arriba', opinó.

'Realmente era el juego de cualquiera. Estuvo tan cerca. Él tuvo sus posibilidades. Tuve mis oportunidades. Fue una muy ajustado, los dos tuvimos posibilidades', indicó.

Djokovic negó que el recuerdo del reciente Abierto de Estados Unidos, cuando en un partido contra Carreño fue descalificado por una agresión a una juez de línea, su única derrota del año, tuviera que ver en su bajo rendimiento en la primera parte del partido.

'No fue eso en absoluto. Fueron los problemas físicos que he mencionado No pienso en aquello, cero por ciento', comentó. EFE