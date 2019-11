Djokovic espera encontrarse con un Federer renovado

Londres, 10 nov (EFE).- El duelo entre Novak Djokovic y Roger Federer está ya marcado en el calendario de la semana. Será este jueves y puede ser crucial para el suizo, que cedió este domingo ante el austríaco Dominic Thiem, y que lo afrontará con el recuerdo de las dos bolas de partido que dispuso en la final de Wimbledon este julio, y la remontada del serbio, que acabó ganando el título en el All England Tennis Club, por quinta vez.

'No espero que la final de Wimbledon le pese mentalmente a Federer. Tiene la experiencia suficiente para eliminar ese recuerdo de su cabeza. Ha sido uno de los grandes de todos los tiempos. No creo que sea una barrera mental para él. No sé qué pasará pero ahora estoy centrado en hacer bien lo que está en mis manos', dijo Djokovic este domingo, animado sin duda por su éxito la semana pasada en el Masters 1.000 de París.

'Cuando sabes que lo has hecho tan bien en pista cubierta, sobre todo en este torneo y en Bercy, todo eso te da confianza y motivación en Londres', aseguró el serbio, que apuntó a su frescura mental y física como claves de este tramo final de la temporada.

'Intento tener cuidado con mi cuerpo todo el año para llegar bien a este torneo. Busco ser lo más profesional posible con mis rutinas para alargar lo máximo mi carrera y estar competitivo a estas alturas de competición', dijo.

Djokovic sabe de sobra que el martes se encontrará con un público decantado mayoritariamente hacia Federer, pero eso parece importarle poco. 'Lo dije ya después de la final de Wimbledon. Entiendo que animen más a Federer por quién es y lo que ha ganado', comentó.

'He tenido que aceptar eso durante mi carrera. Si vuelve a pasar en el O2, lo tengo que aceptar y respetar, y centrarme en ganar un partido de tenis', añadió. EFE.