Djokovic: 'Espero saber cómo es tener 20 Grand Slam en unos días'

Londres, 26 jun (EFE).- Novak Djokovic, número uno del mundo, afirmó que espera saber lo que es tener 20 Grand Slams, como Roger Federer y Rafael Nadal, en unos días, con el torneo de Wimbledon en el horizonte.

'Espero saber cómo es tener 20 Grand Slam en unos días. Es la gran motivación de mi carrera, tener cuantos más pueda, mostrar mi mejor nivel de forma en estos torneos. Organizo mi calendario reduciendo el número de torneos que juego para llegar a mi pico de forma aquí. Así ha sido mi último año y medio y así creo que será el resto de mi carrera', dijo el serbio en rueda de prensa.

El de Belgrado conquistó su décimo noveno Grand Slam hace escasas semanas en Roland Garros, venciendo a Nadal en la final y quedándose a uno del récord de 'majors' en poder del manacorense y de Federer.

'No he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre lo que pasó en París porque a los cuatro días estaba jugando ya sobre hierba', apuntó Djokovic, que disputó el torneo de Mallorca en dobles junto al español Carlos Gómez-Herrera, alcanzando la final.

Sobre la burbuja, que mantiene a los jugadores en unos hoteles del centro de la ciudad, Djokovic dijo que ha venido hasta aquí con tres personas de su equipo, como ordena la organización.

'He venido con mi equipo, tres personas conmigo, porque es lo que dijo la organización. No es lo ideal, no te gusta estar en una burbuja, pero no es la primera y con suerte sí una de las últimas', indicó el tenista balcánico.

'Estos días hemos podido caminar libremente por el club porque no hay mucha gente y hemos podido coger algo de aire fresco'. EFE