Djokovic: La derrota en Montecarlo 'mostró cosas que tenía que mejorar'

Belgrado, 21 abr (EFE).- Novak Djokovic, número uno del mundo, declaró este miércoles, tras superar al coreano Soon Woo Kwon (85) en los octavos del ATP 250 de Belgrado que se siente muy contento por su juego, 'realmente muy bueno'.

'Fue una actuación casi sin errores. Me he movido bien, el servicio fue bueno, y, finalmente, me sentí muy bien jugando en casa', declaró Djokovic en rueda de prensa telemática después del partido.

El serbio aseguró que había sido positivo que la derrota en el torneo de Montecarlo en los octavos de final ante el británico Daniel Evans, número 33 del mundo, llegase al inicio de la temporada en tierra batida porque 'mostró algunas cosas que tenía que mejorar en el juego'.

'Me alegro de haberme sentido tan bien hoy y que haya jugado así. Vamos adelante, hacia nuevos triunfos', declaró.

El serbio dijo también que jugar en Belgrado, su ciudad natal, le inspira y da motivación y energía adicional.

Su próximo rival, el viernes, será el serbio Miomir Kecmanovic, el 47 en el ránking de ATP.

Por otro lado, el jugador se mostró 'orgulloso y agradecido' porque en Montenegro hayan dado su apellido a una especie de caracol recién descubierta y recalcó su 'gran respeto hacia la naturaleza y los ecosistemas'.

'No sé si es muy simbólico porque he tratado toda mi vida se ser muy rápido, en la cancha y fuera de ella, y han bautizado a un caracol, que es el animal más lento. Es tal vez un mensaje para mí, para que ralentice un poco y equilibre las cosas', agregó en tono se broma.

'Quizás en verano tenga la oportunidad de ver esa especie tan particular', dijo.

La prensa montenegrina informó de que un especie rara de caracol obtuvo el nombre 'Travunijana djokovici' por ser 'único' como Djokovic.EFE