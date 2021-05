Djokovic: 'Los 'Grand Slam' son mi prioridad en este momento de mi carrera''

Roma, 10 may (EFE).- El serbio Novak Djokovic, número 1 del ránking ATP, reconoció este lunes que, tras lograr el récord de semanas al frente de la clasificación mundial, su prioridad es hacerlo bien en los torneos 'Grand Slam' (los cuatro grandes) y que encara el torneo Masters 1.000 de Roma de esta semana como una preparación para Roland Garros.

'Mi calendario es distinto, se siente distinto. No voy a decir que se siente raro, porque me está gustando disfrutar de otras cosas que me interesan. Juego un nivel definido de torneos para prepararme mejor para los 'Slam'', dijo Djokovic en una rueda de prensa organizada en el Foro Itálico romano.

'No jugué bien en Montecarlo, pero creo que ese torneo, este de Roma y el de Belgrado son suficientes para construir mi forma y llegar al máximo a París. Allí es donde quiero pelear', agregó el serbio, cinco veces campeón en Roma.

'No estoy muy enfocado en el ránking, en este momento de mi carrera mi principal interés son los 'Slam'. Alcancé el récord de más semanas como número 1 y ahora mi interés son los 'Slam' y hacerlos valer para mi carrera', insistió.

Nole, de 33 años, superó este año el récord del suizo Roger Federer de 311 semanas al frente del ránking ATP, y preparó un calendario de torneos reducido con respecto al que siguió durante la mayor parte de su carrera.

No compitió en Madrid para guardar energías y regresa esta semana en el Foro Itálico, donde su primer rival será el estadounidense Taylor Fritz. Estos parones más largos le están permitiendo disfrutar más de su familia.

'Me encanta pasar tiempo en la naturaleza, forestas, montañas, lagos, ríos. Me encanta estar fuera y recientemente fuimos a caminar en las montañas en Serbia y fue una experiencia muy mística, me dio mucha energía. Lo hice con mi mujer, pasamos tiempo de calidad con mi familia. Ahora tengo más tiempo para hacerlo y me hace muy feliz', contó.

Djokovic está además trabajando en un documental sobre su carrera que confía en estrenar este año.

'Estamos grabando mi documental y seguiremos en Belgrado en un par de semanas, también están haciendo entrevistas con personas importantes en mi vida. Las cosas clave del documental son el viaje para convertirme en el jugador con más semanas en el número 1. El plan es estrenarlo antes o durante el Abierto de Estados Unidos, seguro antes del cierre del año', dijo.

Volvió además a hablar de sus reacciones de rabia durante los partidos y de las varias ocasiones en las que rompió sus raquetas.

'Cuando juego tengo muchas emociones, son varias y cambian muy rápido. Notas mucho peso en tu espalda, a veces exploto, no estoy orgulloso por eso, no lo apoyo', explicó.

'Pero pasa y cuando pasa tengo que seguir adelante. Estoy trabajando en eso, a veces me puedo controlar más y a veces menos. En todo caso me gusta cuando ves el lado humano del jugador', concluyó. EFE