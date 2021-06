Djokovic no pierde el tiempo en su trayecto a octavos

París, 5 jun (EFE).- El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, se clasificó por decimoquinta vez para los octavos de final de Roland Garros, la duodécima consecutiva, tras derrotar al lituano Ricardas Berankis, 6-1, 6-4 y 6-1 en 1 hora y 32 minutos.

Ningún otro tenista ha logrado nunca encadenar tantas presencias consecutivas en octavos de París.

Nole, que persigue su segundo título en París, jugará por vez 54 los octavos de un Grand Slam contra el italiano Lorenzo Musetti, 76 del ránking, de 19 años, verdugo de su compatriota Marco Cecchinato, 3-6, 6-4, 6-3, 3-6 y 6-3.

'No va a ser fácil, es un tenista con mucho talento que saltará a la pista sin nada que perder', dijo el serbio sobre su próximo rival.

Djokovic, finalista de la pasada edición y que este año llega con el título de Belgrado y la final de Roma, afirmó que el duelo contra Berankis fue más duro de lo que refleja el marcador.

'He hecho muchas variaciones en mi juego, puede que para el espectador pareciera simple, pero no lo ha sido. Las condiciones han cambiado con respecto al último partido, la temperatura ha bajado y los rebotes eran más bajos, me he tenido que adaptar a eso', dijo. EFE