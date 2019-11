Djokovic, optimista ante el esprint final del año

Londres, 10 nov (EFE).- El serbio Novak Djokovic está convencido de que el esprint final del año no le pasará factura en el último tramo de la temporada, en el que tiene puesto el ojo a dos grandes competiciones, las Finales ATP en Londres, y las Finales de la Copa Davis en la Caja Mágica en Madrid.

'Estoy dispuesto para irme de vacaciones justo después de este torneo', dijo el serbio este domingo tras inaugurar su participación en el O2 en el grupo Bjorn Borg, ganando al italiano Matteo Berrettini, por 6-2 y 6-1 en 63 minutos.

'Por supuesto que estoy deseando a las vacaciones. Ha sido una larga temporada. Pero al mismo tiempo, ya sabes, una parte de mí está emocionado por estar de nuevo en la selección nacional y jugar Copa Davis', dijo Djokovic que lidera al equipo de Serbia.

Ganador del torneo de Tokio, cuartofinalista en Shanghái, donde perdió el número uno que esta semana ostenta el español Rafael Nadal, y triunfador por quinta vez en el Masters 1.000 de París, 'Nole' aspira esta semana a la sexta victoria en Londres con lo que igualaría a Federer en este torneo, y de paso acabaría la temporada como número uno del mundo.

'Es un formato diferente, y como tú has mencionado, hay que jugar potencialmente cinco días seguidos, cinco partidos individuales y tal vez cinco dobles, también', mencionó Dkjokovic sobre la Copa Davis y el esfuerzo final que tendrá que realizar en Madrid.

'Pero me siento bien. Me he estado cuidando bastante bien con mi equipo. Y mi cuerpo ha ido respondiendo positivamente, considerando que estas etapas, y especialmente en las últimas semanas del año se tiende a tener un poco más de dolor, si se compara con las de principios del año. Pero me siento confiado sobre mi juego', dijo.

'Estoy deseando progresar tanto como pueda aquí. Luego pensaré en Madrid. Será divertido y emocionante. Por alguna razón hay siempre esta energía y motivación adicional cuando estás en el equipo. Y cuando estás rodeado de tus amigos, jugando por tu país, es completamente diferente a cualquier otro evento', dijo Djokovic, al principio reacio a participar en este nuevo formato de la Davis, y recuperado para el mismo por el Grupo Kosmos.

'Así que estoy seguro de que a pesar de que ha sido una larga temporada y es la última semana del año, encontraré la fuerza necesaria para jugar bien allí', añadió el de Belgrado. EFE.