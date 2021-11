Djokovic: 'Tenemos que aprovechar esta nueva oportunidad'

Madrid, 24 nov (EFE).- El número uno del mundo, Novak Djokovic, lidera al equipo de Serbia que va a disputar las Finales de la Copa Davis 2021 con la intención de lograr el triunfo que hace dos años se le escapó en Madrid, cuando fue eliminados en cuartos de final contra Rusia.

El cuadro serbio, que completan Nikola Cacic, Miomir Kecmanovic, Dusan Lajovic y Filip Krajinovic, y que está capitaneado por Viktor Troiki, se encuentra en Innsbruck, donde disputará la fase de grupos contra Austria y Alemania.

'Es genial estar de vuelta con el equipo y de nuevo para la Copa Davis. El último recuerdo que tuvimos fue triste. Todos estábamos confiados y con ilusión por llegar a la final hace dos años. Pero estamos ahora muy motivados para aprovechar esta otra oportunidad. Estamos juntos una vez más. Somos buenos amigos fuera de la cancha. Hay una gran química en el equipo y eso es una de las cosas importantes para el éxito', relató Djokovic en una rueda de prensa telemática.

'He sido el último en unirme al grupo. El ambiente es muy bueno. Esperamos lo mejor. El formato es diferente este año. Tres sedes con dos grupos cada uno. La Copa Davis debería ser una experiencia que disfrutara más gente por eso estoy a favor del formato de este año y de que haya más países que puedan disfrutar de ella. Queremos jugar el mejor tenis para nuestro país y también para el rival', subrayó Djokovic, que se unió a su selección tras caer eliminado ante el alemán Alexander Zverev en las semifinales de las Finales ATP disputadas la semana pasada en Turín.

El crecimiento de los contagios en Austria ha provocado un nuevo confinamiento de la población, por lo que los partidos de los grupos C y F se jugarán a puerta cerrada. 'Es una pena que tenga que jugarse a puerta cerrada', dijo el número uno del mundo.

En la Copa Davis, Djokovic no coincidirá con Alexander Zverev y tampoco con Dominik Thiem, bajas en Alemania y Austria, respectivamente.

'Estoy seguro de que a ambos equipos les gustaría tener a sus mejores jugadores pero siguen siendo unos equipos fuertes, especialmente Alemania con Jean Lennard Struff y Dominik Koepfer. Son jugadores muy peligrosos en diferentes superficies y no subestimamos a los equipos porque le falte a su mejor jugador', advirtió.

'Venimos con el mejor equipo posible. Tratamos de competir y no nos importan los otros equipos. Tratamos de adaptarnos lo mejor posible. Madrid está lejos aún y no hay mucho espacio para errores. Incluso si pierdes un enfrentamiento puedes clasificarte. Austria será diferente sin público que con público. Aunque la gran comunidad serbia en Austria también sería importante y marcaría diferencias para nosotros. No será la primera vez que jugamos sin público. Experimentamos esto a menudo en el último año y nos vamos a adaptar', analizó Djokovic, que lamentó la falta de ambiente.

'Estamos tristes de que no haya gente, claro. Independientemente de que no juguemos en casa los aficionados son una parte integral de nuestro juego. La energía que nos dan, el impulso, la pasión. Especialmente en la Copa Davis, donde se permite más ánimo y el ambiente es más vibrante y ruidoso', dijo.

Djokovic debutará, presumiblemente, contra Dennis Novak, primer jugador de Austria sin Thiem.

'Independientemente de la clasificación que tenga el rival me preparo para el partido como otro cualquiera. Creo que nunca jugué contra Dennis Novak, así que tengo que hacer mi trabajo de fondo, salir y empezar fuerte para lograr la victoria para Serbia', señaló el número uno serbio, que avisó de las opciones que permite el formato del torneo a todos los equipos.

'Puede que el formato con solo dos individuales y un dobles sea mejor para los equipos en teoría más débiles, que no tienen grandes jugadores. Todo es posible en la cancha. El ránking favorece habitualmente a jugadores como yo, con más experiencia durante todo el año. Pero no tiene un papel relevante en este torneo. Puedes salir y jugar el mejor tenis de tu vida. Los jugadores que estén en el 100 o 150 pueden hacer el mejor tenis de su vida', aventuró.

'El formato puede favorecer a los menos favoritos. Pierdes un partido individual y luego Austria tiene buenos jugadores de dobles y ya está', insistió.

Por su parte, Filip Krajinovic, otro de los componentes del equipo serbio, indicó que está expectante ante el inicio del torneo: 'Me siento muy bien. He tenido buenas sensaciones en los entrenamientos. Creo que estamos listos para jugar. Estamos expectantes'. EFE

