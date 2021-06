Doble medallista olímpica Paola Espinosa dice que no irá a Tokio por castigo

Ciudad de México, 22 jun (EFE).- La doble medallista olímpica en saltos Paola Espinosa acusó este martes que no fue seleccionada para ir a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por castigo, debido a que se negó a subir una carta a sus redes sociales en apoyo a las autoridades deportivas mexicanas.

Espinosa dijo que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por la exmedallista olímpica Ana Guevara, le pidió que subiera a su cuenta personal de redes sociales una carta en la que pidiera la no desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), un fideicomiso que fue señalado por incentivar la corrupción.

En una rueda de prensa, la saltadora alegó que no podía subir la misiva apoyando el tema pues era algo que tenía que arreglar la Conade, aclarar los desvíos de dichos recursos para los deportistas y que se sepa dónde está el dinero perdido.

'Pero en realidad es algo que a mí no me consta y que no podía apoyar, creo que ese fue el principal enojo', explicó.

Espinosa, ganadora de medallas olímpicas en Pekín 2008 (bronce) y Londres 2012 (plata), pretendía acudir a Tokio en la prueba de trampolín sincronizados de 3 metros junto a su pareja Melany Hernández, plaza que ganaron para México en el Mundial de Gwangju 2019.

Sin embargo, Espinosa y su compañera quedaron en el último lugar del Control Técnico que la Federación de Natación (FMN) organizó del 11 al 14 de junio para evaluar la forma física de los saltadores, resultado por el que los federativos la dejaron fuera.

A pesar de ello, la saltadora afirmó que fue hablar con Guevara hace un año y la líder de la Conade le aseguró que se le respetaría la plaza que ganó en 2019.

'Fui a buscar a Ana Gabriela Guevara y le dije: 'Hablando contigo de frente me dijiste que esa plaza era mía, quiero saber por qué no se ha hecho oficial'. Ella me dijo: 'Es tuya la plaza, claro que es tuya y la vamos a defender, pero la Federación tiene que avalar esta plaza'', expresó Espinosa de 34 años.

Espinosa consideró que otro aspecto que hizo enojar a Guevara fue que acudió a hablar con el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, para preguntarle lo que sucedería con dicho lugar.

'Luz María Chávez, colaboradora de la Conade, me dijo: 'Sabes que cometiste un error al ir al Comité Olímpico, eso no le gustó para nada a la directora, nada, entonces pues eso es un error tuyo'', finalizó. EFE