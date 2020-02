Docentes comenzarán año lectivo en Asunción con acciones contra el dengue

Asunción, 19 feb (EFE).- Colegios públicos de Asunción y del área metropolitana arrancarán este viernes las clases de forma parcial, con acciones y tareas de limpieza para eliminar en sus alrededores los criaderos de dengue, que ha causado ya 16 muertos en lo que va de año, anunció este miércoles el mayor sindicato de docentes.

La Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Auténtica (OTEP-A) ya había anunciado el martes que no garantizaban que los maestros acompañaran el comienzo del año lectivo, de la enseñanza primaria y secundaria, debido a que hay una gran cantidad de ellos con licencia médica por esa enfermedad.

El sindicato, tras debatir en una reunión de sus bases en Asunción la situación del actual brote epidémico, así como la precariedad de muchos locales escolares, principalmente en el interior del país, anunció que la primera semana lectiva estará dedicada a accionar contra el dengue.

'Vamos a hacer pedagogía, acciones sociales alrededor de los locales para ayudar ante lo que puede llegar a ocurrir si no se para esta epidemia', afirmó en rueda de prensa Gabriel Espínola, líder de la OTEP-A.

La actual epidemia, que se localiza en Asunción y las ciudades vecinas, las mas pobladas del país, es la más grave de la última década, con más de 4.200 casos confirmados y 89 muertes en estudio para aprobar o descartar si fueron por dengue.

El Congreso declaró además esta semana la declaración del estado de emergencia sanitaria, que está a la espera de ser promulgada por el Ejecutivo,

'Hay una afectación muy fuerte del dengue a niños y educadores, por lo tanto vamos a tener ausencias y no garantizamos la integridad de los alumnos', indicó Espínola.

A su vez, el sindicalista consideró que la proliferación de criaderos de mosquitos 'en parte tienen que ver con la ausencia de una educación más cívica, de mayor compromiso'.

PRECARIEDAD Y FALTA DE EQUIPOS

No es el dengue lo único que preocupa al sector, sino también el mal estado de muchos centros educativos a lo largo del país 'por falta de equipamientos y que no están en condiciones de recibir a los estudiantes'.

'Esto no quiere decir que no están limpias, libre de malezas o repintadas sino que tenemos techo a medio construir o paredes a medio levantar o con quiebres, y así no vamos a permitir que los chicos entren a aulas', refirió.

Según Espínola, el Ministerio de Educación tienen un reporte de 4.400 locales escolares en precarias condiciones de un total de 8.200 de todo Paraguay, y para remodelarlos o hacerlos de nuevo se requiere de unos 500 millones de dólares.

Sostuvo que muchas remodelaciones o nuevas obras como las de un proyecto de 600 escuelas fueron paralizadas tras la llegada al cargo del titular de la cartera, Eduardo Petta, en agosto de 2018, con la llegada al poder del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez.

'La asunción de este ministro generó problemas con fiscalizadores por eso están inconclusas estas obras', apuntó Espínola, al afirmar que la OTEP-A se ha declarado en estado de movilización por otras deficiencias del sistema.

En este sentido, a partir de marzo se movilizarán junto con los padres y estudiantes ante los gobiernos locales para garantizar la provisión de la merienda escolar ante el suministro irregular de este beneficio en los colegios públicos.

Espínola afirmó que el refuerzo alimenticio sí está asegurada en la capital porque está a cargo del Ministerio.

No así en las áreas rurales, donde hay municipios o gobernaciones que no proveen los recursos sin que el gobierno central haga algo al respecto.

Para abril, la OTEP-A tiene en agenda una movilización nacional para exigir una ampliación presupuestaria de 72 millones de dólares, para regularizar la situación de docentes que llegaron al quinquenio sin percibir la paga correspondiente, además de otras demandas salariales. EFE