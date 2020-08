Docic admite que el triple-doble y el triple ganador fueron 'algo especial'

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 23 ago (EFE).- El escolta esloveno Luka Doncic que protagonizó otra actuación individual histórica con un triple-doble, incluido el triple que aseguró la victoria (135-133) en la prórroga a los Mavericks de Dallas ante Los Angeles Clippers en el cuarto partido de eliminatoria de playoffs habían sido 'algo especial'.

Sobre todo porque lo consiguió tras haberse lesionado 40 horas antes del partido el tobillo izquierdo, en el tercer encuentro de la serie, y jugar sin el pívot letón estelar Kristaps Porzingis, baja con dolores en la rodilla derecha.

Doncic recibió autorización para jugar y procedió a ofrecer una actuación histórica, coronando una obra maestra de 43 puntos, 17 rebotes y 13 asistencias.

Pero sobre todo el triple, con paso atrás incluido, que sentenció la victoria de los Mavericks y empataron a 2-2 la serie que disputan al mejor de siete.

'No puedo explicar las emociones que tuve', declaró Doncic. 'No solo cuando entra el balón, sino cuando veo a todo el equipo corriendo hacia mí. Eso fue algo especial, una de las mejores sensaciones que he tenido como jugador. Simplemente algo especial'.

El esfuerzo de Doncic, de 21 años, quien llevó a los Mavs a la mayor remontada de la franquicia a los playoffs después de que Dallas perdiera por 21 en la primera mitad, ciertamente calificó como algo especial.

Doncic se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NBA en registrar un triple-doble de 40 puntos en los playoffs. Empató en el segundo triple-doble de postemporada con mayor puntuación en la historia de la liga, detrás del conseguido con 51 tantos del entonces base de los Thunder de Oklahoma City, Russell Westbrook.

La única otra vez que un jugador coronó una actuación de 40 puntos en los playoffs con triple decisivo de anotar y perder fue cuando la leyenda de los Bulls de Chicago, Michael Jordan, lo hizo ante el exbase Craig Ehlo de los Cavaliers de Cleveland en 1989.

'Mire, sabemos que este chico tiene talento para lo dramático', declaró el entrenador de los Mavericks, Rick Carlisle. 'Es un actor además de un gran jugador. Es un tipo que vive para estos momentos y es completamente intrépido'.

Doncic respondió bien al tratamiento las 24 horas del día supervisado por el director de salud y rendimiento de los jugadores de los Mavs, Casey Smith, y su personal, lo que generó optimismo de que Doncic podría jugar el domingo, como así lo hizo.

'Los profesionales de los que no se oye hablar hicieron un trabajo increíble conmigo ayer', admitió Doncic, quien se unió a Magic Johnson como los únicos jugadores en la historia de la NBA con un par de triples-dobles en sus primeros cuatro partidos de playoffs.

Doncic explicó que 'estuvimos trabajando casi todo el día. Me ayudaron todo el tiempo, todo lo que necesitaba. Obviamente no estaba al 100 por ciento, pero creo que estaba bien'.

Tan bien como para poder jugar 46 minutos su mayor participación en un partido desde que llegó a la NBA.

Doncic ha acertado muchos tiros importantes en situaciones de alto riesgo antes, habiendo llevado al Real Madrid y a la selección eslovena a títulos en los más altos niveles de la competencia europea.

Pero reconoció que en ninguno de ambos casos le generaron algo tan especial como lo vivido al concluir el cuarto partido de playoffs frente a los Clippers y que ha permitido a su equipo meterse de lleno en la eliminatoria que ahora esta al mejor de tres encuentros. EFE